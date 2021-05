Los tejados del 4M

Las vecinas y vecinos de Madrid han dormido esta noche con una pelota sobre su tejado. Ahora les toca decidir si se sienten amenazados por la posible llegada de la extrema derecha a su gobierno, si dan por buena la gestión de Ayuso en la pandemia, si premian la paz dentro de la izquierda que hemos visto en esta campaña, si valoran el talante de Ángel Gabilondo, la perseverancia de Mónica García, el arrojo de Pablo Iglesias.

La trascendencia del resultado de hoy convierte a estos comicios en algo más que unas elecciones regionales. Como escribe Esther Palomera, lo que pase en Madrid… no se quedará en Madrid.

La pelota está sobre el tejado de cinco millones de votantes.

No es la primera vez que no se vota en domingo y, en contra de lo que pueda parecer, no siempre votar entre semana ha provocado una baja participación. Aquí te contamos qué pasó en las otras 33 veces que en España no se votó en domingo.

Si votas, te hemos preparado una guía con información útil para hoy. Las recomendaciones fundamentales:

Lleva mejor el sobre y la papeleta ya preparados desde casa, así te ahorras toquetear cosas en el colegio electoral.

Deja libres las franjas de 10.00 a 12.00 para personas mayores y de 19.00 a 20.00 para personas contagiadas con coronavirus.

Respeta los circuitos de entrada y salida y haz caso de las instrucciones y las distancias en cada mesa. Que los que están allí sentados, trabajando para nosotros, se sientan seguros.

Tienes derecho a ir a votar aunque coincida con tu horario laboral.

Te recuerdo que esto es lo que han dicho las últimas encuestas. Y que estás a tiempo de adivinar el resultado en nuestra porra.

La utilidad del cierre perimetral

Falta menos de una semana para que decaiga oficialmente el estado de alarma y seguimos a vuelta con los debates sobre cómo hacer cierres perimetrales sin el decreto en vigor. Hoy nos hemos preguntado qué pruebas hay de que los cierres sean efectivos. El confinamiento de Zonas Básicas de Salud dentro de las ciudades, áreas más pequeñas que un distrito, ha sido ineficaz e incontrolable. Los cierres de provincias o comunidades autónomas tienen más respaldo de los expertos.

La jefa de Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, asegura que lo "positivo" hubiera sido mantener más tiempo el estado de alarma, al menos hasta el verano. La hemos entrevistado para que nos cuente cómo va la investigación que encabeza para determinar si es eficaz la aplicación de la segunda dosis de Pfizer a personas ya vacunadas con AstraZeneca. Más de un millón de personas, menores de 60 años y trabajadores esenciales, dependen de sus respuestas.

Vacunas . Mientras, España alcanza un nuevo hito en la vacunación: ya tenemos 5 millones de personas inmunizadas con las dos dosis (o la monodosis de Janssen).

. Mientras, España alcanza un nuevo hito en la vacunación: ya tenemos 5 millones de personas inmunizadas con las dos dosis (o la monodosis de Janssen). Contagios . Y los contagios caen. El dato publicado este lunes es positivo salvo en Aragón, Baleares, Castilla - La Mancha, Catalunya y La Rioja.

Y los contagios caen. El dato publicado este lunes es positivo salvo en Aragón, Baleares, Castilla - La Mancha, Catalunya y La Rioja. Un test, por favor. Sanidad ha iniciado el trámite para permitir a las farmacias vender sin receta test de antígenos para el autodiagnóstico.

***

Que no se te pase

La dosis nórdica prometida para hoy. En Finlandia, en la escuela no se enseña a leer o a escribir o a hacer cuentas matemáticas hasta los siete años. Priorizan aprendizajes “más importantes”: hacer amigos, comunicarse, ser activos, ser creativos, explorar. A ser posible, al aire libre. Más en este reportaje .

En Finlandia, en la escuela no se enseña a leer o a escribir o a hacer cuentas matemáticas hasta los siete años. Priorizan aprendizajes “más importantes”: hacer amigos, comunicarse, ser activos, ser creativos, explorar. A ser posible, al aire libre. Más . Artimañas . Carmen 'Tita' Cervera tenía más de 400 cuadros a nombre de sociedades registradas en paraísos fiscales. El Ministerio de Cultura le ha dicho que le quiere alquilar la colección por 130 millones de euros, pero que si están en paraísos fiscales, no. Para cumplir la norma, no creas que Cervera se ha traído el patrimonio a España. Los deja oficialmente en Andorra. Toda la historia .

. Carmen 'Tita' Cervera tenía más de 400 cuadros a nombre de sociedades registradas en paraísos fiscales. El Ministerio de Cultura le ha dicho que le quiere alquilar la colección por 130 millones de euros, pero que si están en paraísos fiscales, no. Para cumplir la norma, no creas que Cervera se ha traído el patrimonio a España. Los deja oficialmente en Andorra. . Tiempo y audiencia. Hablamos con Carla Vall i Duran, abogada especializada en casos de violencia machista y sexual, sobre la repercusión que puede estar teniendo el testimonio de Rocío Carrasco en televisión: "Para narrar estas dinámicas hacen falta muchas horas y un espacio muy amplio que en los juzgados no tenemos solucionado".

***

Todo es política