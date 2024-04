📩 BOLETÍN | Mintieron

Hola.

Mintieron

Las mentiras de Ayuso tienen al enemigo en casa. Un nuevo documento oficial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, vuelve a desmentir las versiones que ella y su equipo han dado sobre el caso de fraude fiscal durante un mes y medio. Acuérdate de que ella dijo que no había nada irregular, que todo era una persecución chavista y que, de hecho, a su novio Hacienda le tenía que devolver “casi 600.000 euros”.

Y acuérdate de que luego supimos que había un correo electrónico en el que el abogado de González Amador había confesado “dos delitos contra la Hacienda Pública” en nombre de su cliente. Pero es que ahora hemos accedido al documento adjunto de ese correo. Son 8 páginas. Es un texto autoinculpatorio. Asume “íntegramente” su fraude fiscal. Tanto que se ofrece para una condena de 8 meses de cárcel, a una multa del 40% de lo defraudado y a que se le inhabilite para futuras subvenciones o ayudas públicas durante nueve meses. Todo a cambio de parar el juicio.

Y acuérdate también que en las últimas semanas, el equipo de Ayuso nos ha intentado convencer de que Hacienda le daba la razón a González Amador porque, como nos adelantó la presidenta, le iban a devolver 600.000 euros. Bueno, pues en este nuevo documento el abogado desmonta también ese bulo. Lo que en realidad pasó es que al saberse pillado por Hacienda, González Amador hizo un ingreso de esos “casi 600.000 euros” fuera de plazo, a ver si colaba. Y claro, así no es como funciona. Tome usted este dinero y nos vemos en el juicio.

Ignacio Escolar lo resume fácil: Ayuso mintió y elDiario.es decía la verdad. Y explica algo importante: el correo y el documento que ahora conocemos fueron enviados a la Fiscalía el 2 de febrero. Eso es un mes antes de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal. Es un mes y 12 días antes de que Ayuso dijera ante los medios que todo era falso. Nos mintieron y nos amenazaron sabiendo que mentían, porque lo hicieron mucho después de haber confesado su culpabilidad.

Por cierto, lo del enemigo en casa juega en dos direcciones. Es la propia campaña de mentiras de Miguel Ángel Rodríguez la que está revolviendo papeles que antes no conocía nadie. La denuncia instigada por MÁR contra la Fiscalía por desmentirle está activando diligencias y haciendo circular entre mucha gente lo que antes era documentación que manejaban pocas manos. Nosotros encantados. Cuanto más escarben, más sale.

No es verdad que las mentiras tengan las patas muy cortas. La verdad es una carrera de fondo. Para aguantar y seguir, a nuestro ritmo, hasta el final, necesitamos tu ayuda.

Para qué sirven

Esta semana han arrancado no una sino dos comisiones de investigación sobre los pelotazos y fraudes en la compra de mascarillas durante la pandemia. Pocas cosas nos deberían interesar más que esclarecer el uso de dinero público que se hizo en el momento de mayor trauma colectivo de nuestra generación. Han hablado ya dos peces gordos: el ministro de Sanidad del momento y nada menos que el principal cabecilla de la mayor trama descubierta por ahora. Y sin embargo, la sensación es que no han aportado nada nuevo. Así que hoy en el podcast nos preguntamos para qué se hacen las comisiones parlamentarias de investigación.

Pedro Sánchez, dígame

La Audiencia Nacional ha reabierto el caso sobre el espionaje en el móvil de Pedro Sánchez después de recibir información de casos similares en Francia. Lo llamamos espionaje pero es aún más grave: es un hackeo del terminal con un programa infame llamado Pegasus, que permite acceder a todo tipo de información. Llamadas, mensajes de WhatsApp, fotos, correo. Todo. Es muy grave.

La investigación había sido archivada porque Israel no quería colaborar con la justicia para aclarar lo sucedido. ¿Israel por qué? Porque Pegasus es de una empresa israelí. Si no fuera israelí, estoy convencido de que el software recibiría tratamiento internacional de ciberterrorismo. ¿Se sospecha entonces que puede ser Israel la que haya intentado hackear a Pedro Sánchez? No, por aquel entonces las relaciones no eran tan tensas como ahora. Cuando se destapó el caso, todos miramos hacia Marruecos en plena crisis migratoria y por el Sahara. Y ahí es donde el círculo se cierra: Macron pudo haber sido también hackeado a petición de Marruecos en 2019.

Que no se te pase

Concierto dinero . Las familias españolas se gastan en colegios concertados casi mil millones de euros al año. Son centros que reciben subvención pública y que cobran además a cada familia alrededor de 700 euros al año por hijo. Hay muchos más datos aquí .

. Las familias españolas se gastan en colegios concertados casi mil millones de euros al año. Son centros que reciben subvención pública y que cobran además a cada familia alrededor de 700 euros al año por hijo. . No llegar . Uno de cada tres jóvenes ha tenido que retrasar alguna vez el pago de su alquiler o suspenderlo desde que empezaron a subir los precios y la inflación. Casi la mitad de la población ha recortado gastos en alimentación y electricidad en el último año. Son datos de Oxfam Intermón.

. Uno de cada tres jóvenes ha tenido que retrasar alguna vez el pago de su alquiler o suspenderlo desde que empezaron a subir los precios y la inflación. Casi la mitad de la población ha recortado gastos en alimentación y electricidad en el último año. de Oxfam Intermón. Macroerror. Día bochornoso para la Justicia española. El líder de una mafia internacional, la Mocro Mafia, que mantiene amenazada de secuestro y asesinato a la heredera de la monarquía de Países Bajos, se ha fugado de España. Dicen que por descoordinación judicial, se le puso en libertad bajo fianza. Le ha faltado tiempo para desaparecer. Aquí lo que sabemos.

Todo es política

Lo que comen en Gaza es política. Me ha atrapado la sencilla y genial idea de Mikel Ayestarán, un periodista curtido en mil frentes y retaguardias, para mostrar las carencias de la vida diaria en Gaza durante la masacre de Israel. Desde el 5 de febrero, ya 4 meses después de que comenzara la invasión, va subiendo cada día a Twitter la foto de los platos de comida que le manda una familia desde el norte de la Franja. Hay muchos días que es “salsa de tomate con cebolla y pimienta negra molida”, “arroz con arroz” o latas de atún de ayuda humanitaria tirada en paracaídas y comprada en la reventa. Todo aquí.

es política. Me ha atrapado la sencilla y genial idea de Mikel Ayestarán, un periodista curtido en mil frentes y retaguardias, para mostrar las carencias de la vida diaria en Gaza durante la masacre de Israel. Desde el 5 de febrero, ya 4 meses después de que comenzara la invasión, va subiendo cada día a Twitter la foto de los platos de comida que le manda una familia desde el norte de la Franja. Hay muchos días que es “salsa de tomate con cebolla y pimienta negra molida”, “arroz con arroz” o latas de atún de ayuda humanitaria tirada en paracaídas y comprada en la reventa. Todo aquí. Beber como bebemos es política. El periodista y escritor Bob Pop ha escrito un ensayo que se pregunta “Por qué nos emborrachamos así”. Y ni siquiera él tiene muy claro si es una oda nostálgica al alcohol que se ha tragado en su vida o una reflexión sobre la ansiedad de un mundo que nos empuja. Pero lo tiene claro: “No beberíamos como bebemos si no viviéramos como vivimos”.

es política. El periodista y escritor Bob Pop ha escrito un ensayo que se pregunta “Por qué nos emborrachamos así”. Y ni siquiera él tiene muy claro si es una oda nostálgica al alcohol que se ha tragado en su vida o una reflexión sobre la ansiedad de un mundo que nos empuja. Pero lo tiene claro: “No beberíamos como bebemos si no viviéramos como vivimos”. La enfermedad es política. Si has estado enfermo, si has estado acompañando durante días, meses, años, a un enfermo en un hospital conoces esta sensación: “Una vez que estás tan profundamente en el mundo de los enfermos, toda la naturaleza de lo de afuera cambia. La percepción del mundo se altera”. Sobre eso y sobre la rabia de tener cáncer, esta entrevista a Anne Boyer, premio Pulitzer.

