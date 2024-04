¡Hay huesos y calaveras, qué vergüenza, qué bochorno!

Lo primero. Ni una sola rectificación, ni una sola disculpa a Mónica Oltra por aquellos ataques desaforados, crueles y mentirosos, desde las páginas de estos señores nuestros que semanalmente traemos a esta sección. Hay una mención, sí, que el Cata no quiere mentir. Emilio Campmany en Libertad Digital: “Bien dimitida está”. Ahí queda.

A lo nuestro.

Reciente, reciente. Pedro Sánchez visita Cuelgamuros y a la alegre muchachada les da un síncope.

En La Razón están muy molestos. Titular de primera: “Habrá denuncia contra Sánchez por mostrarse entre calaveras y huesos en el Valle de los Caídos: Es un espectáculo canalla”. Más: “Sánchez vuelve a tirar de ”Francomodín“ con el Valle de los Caídos en época de elecciones. Después de las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera, el presidente se vale otra vez de Cuelgamuros ante la cita de los comicios vascos, catalanes y europeos”. Su director, Francisco Marhuenda: “Se desplazó [Sánchez] al laboratorio forense para hacerse fotos rodeado de calaveras y diversos restos óseos. Fue un espectáculo deplorable”. Y hasta editorial, un poco repetitivo, la verdad: “El reconocible comodín de Franco no servirá ni tapará las vergüenzas de esta izquierda acosada y extraviada. Reafirma que el régimen y la legislatura agonizan, pero sobre todo que los españoles no se merecen un gobierno atrincherado sin un mínimo de moral”. En Abc escribe de la materia Carlos Herrera, quien por cierto ha anunciado, y créanme que no es broma, que se presenta como candidato a presidir la Federación Española de Fútbol. Esto ha dicho: “Cuando se recurre a Franco, a los muertos en las cunetas o a los enterrados bajo la Cruz y los Evangelistas de Juan de Ávalos, es que la cosa escuece mucho y hay que despistar con lo fácil, no sea que la información se recaliente en exceso y Begoña ocupe más portadas de las debidas”.

Esperen. Libertad Digital: “Pedro Sánchez se hace un reportaje con cráneos y disfrazado de forense en las criptas del Valle de los Caídos”; y siguen: “Sánchez se trae a forenses que no pisaban el Valle desde enero y posa con restos del bando nacional. Sánchez hace un montaje de arranque de campaña electoral y posa con cráneos y huesos puestos para la ocasión”. Y hasta editorial: “Por otro lado, cómo le vamos a pedir al presidente del Gobierno que respete a los muertos si no se respeta a sí mismo, que es lo mínimo que se puede decir de una persona que (…) no duda en disfrazarse de fantoche y ponerse a remover cadáveres para hacer propaganda electoral”. OKdiario: “Sánchez se graba entre calaveras en una visita sorpresa a las exhumaciones del Valle de los Caídos”; Eduardo Inda, su director, saca las conclusiones: “Sánchez es más miserable de lo que creíamos, ahora se graba con cadáveres para recuperar votos”. Vienen corriendo desde El Debate, no vayan ustedes a echarles en falta. Ramón Pérez-Maura: “Si esto no es usar a los muertos en campaña electoral, que venga Dios y lo vea. ¿Tiene derecho Sánchez a usar políticamente los retos (sic) mortales de muchos españoles que murieron en un bando al que él quiere borrar de la faz de la tierra?”; su director, Bieito Rubido: “De nuevo el comodín de Franco y de la Guerra Civil para tratar de tapar el escándalo que protagoniza la mujer de Sánchez. Esa, y no otra, es la verdadera razón por la que el inquilino de la Moncloa decide irse desde Qatar al Valle de los Caídos como si en España y en el mundo no hubiese ninguna otra emergencia”. Y, claro, Antonio R. Naranjo: “Ya tenemos respuesta de Pedro a lo de Begoña: echar a los monjes del Valle de los Caídos”. ¿Luis Ventoso no iba a decir nada? Imposible: “De Franco a Frankenstein. El show propagandístico de Sánchez en el Valle de los Caídos nada más aterrizar de Qatar acredita sus nervios y prisas por tapar los follones de su cónyuge”.

No crean que este desmadre es producto de alguna insolación producida por este veranillo que nos aprieta tras el cese de las lluvias de Semana Santa. Quia. Es una estrategia perfectamente coordinada con las maniobras de PP y Vox, Vox y PP, misma cosa son, para blanquear, una vez más, al odioso régimen franquista. Vean. En The Objective están muy ocupados en organizar los festejos para dar la bienvenida a Juan Luis Cebrián que se estrenará, según anuncian, con una entrevista a Felipe González. ¡Qué sorpresa! Decíamos de Jorge Vilches en ese medio: “La turra de la memoria histórica. Lloran más por los asesinatos en la dictadura franquista, que por los de ETA en democracia. Es para hacérselo mirar”. Libertad Digital: “Desmemoria Histórica: 1936, los meses previos a la Guerra Civil. Un PSOE revolucionario que toma las instituciones. Una semana antes de las elecciones fraudulentas del 36 publica El Socialista: ‘El plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo’”. En El Debate, Luis Ventoso: “¿Leyes de Memoria? No, Leyes de Odio. Hay que aplaudir que los Gobiernos autonómicos de PP y Vox legislen para revertir esa ofensa a la verdad, la libertad y la inteligencia que ha perpetrado el PSOE, un partido que huérfano en economía se lanzó a pescar en los caladeros del odio para tratar de mantener su público”; Ramón Pérez-Maura: “Memoria democrática: ni un paso atrás. Como desgraciadamente para ellos ya no les queda ni Franco, ni José Antonio, ni Queipo de Llano por desenterrar, la estrategia es remover el odio contra quienes no creen que la polarización es útil. Estos quieren imponer su falsa verdad. Su tiranía intelectual”; Juan Van-Halen: “El riesgo de repetir la Historia. En la vuelta a ese pasado la izquierda, y en ella el socialismo, se empeñan en insistir en el retorno a la fracasada experiencia republicana de 1931. No hablan de una República nueva sino de recuperar aquella desastrosa vivencia”. Cerramos el bloque con La Gaceta. José Javier Esparza: “Esa verdad oficial reza así: el sistema democrático de la II República fue asaltado por un golpe militar de carácter fascista que provocó una Guerra Civil y se saldó con la imposición de una dictadura que aniquiló las libertades previas. (…) Pero casi nada de eso es verdad”. (Les eximo de la continuación, pero ya se la imaginarán. Vox, puro Vox).

De las próximas elecciones. Abc. Chapu Apaolaza. “A los pies de la campaña más decisiva de todas y que podría dar la victoria a los que sometieron a esta tierra a base de pistolas, explosivos y terror, Euskadi parece un sitio monstruosamente normal”. En La Razón, doblete de Marhuenda: Título. “Los socialistas catalanes, los cipayos de Puigdemont”. Texto: “Es muy interesante la capacidad de adaptación ideológica de los cipayos políticos, jurídicos, intelectuales y mediáticos”, (Cipayo: persona que sirve a los intereses extranjeros en detrimento de los de su país). O este otro: “El PNV y Bildu son lobos que quieren acabar con España, al igual que Junts y ERC, aunque no necesitan insistir en ello. Están construyendo las bases con mayor inteligencia que Puigdemont, el capitán Timorato, o Junqueras, el místico de Sant Vicenç dels Horts”. The Objective, Diego Medrano: “Otegi gallea sin trabas. Bildu pasa y pasea la brocha, el blanqueamiento da resultado, le da igual empatar con el PNV, viejo conocido, que someter al PSE, a quien ya tiene agarrado por el escroto para que cante lo suyo”.

Lo mismo piensan que se han olvidado de besar el suelo por donde pisa Isabel Díaz Ayuso. Se equivocan. Francisco Marhuenda, La Razón: “Al sanchismo le gusta hacer oposición a la oposición para esconder sus miserias como son el escándalo de Koldo y sus colegas o las cesiones a los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. No hay más que constatar la movilización de las cloacas socialistas con la Operación Ayuso”. Mismo medio, siempre tan cariñosos con la reina del vermú. Carmen Morodo: “MAR vs los fariseos. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, es el hombre al que la Santa Inquisición de la izquierda ha colgado de la garrucha en esa estrategia de derrumbe de todo lo que les haga daño en la comunicación de su propaganda”. Broche de oro para este párrafo. Vozpópuli, Rafael del Moral: “Ayuso no va a ceder. Convertirá el vómito en el veneno que los destruya. A la saga de Golda Meir, Margaret Thatcher y Angela Merkel se va a unir Isabel, la libertad guiando al pueblo”.

¿Alusiones a la ruina económica que nos devora? Abc y La Razón, más algunos otros medios, mismo asunto, alguna palabra distinta. “Pedro Sánchez ha subido los impuestos hasta 69 veces desde que llegó a La Moncloa”. Algunos, como Vozpópuli, se adornan: “Sablazo fiscal: Sánchez ha creado o subido un impuesto cada mes desde que es presidente”. La información se basa en datos del inefable Instituto Juan de Mariana. Oigan ese nombre y ya saben que se trata de una trola descomunal. Para qué más explicaciones. Ahora con las pensiones. En La Razón, Juan Ramón Rallo: “La nueva cuota de solidaridad del Gobierno: saquear a los trabajadores para buscar la reelección gracias a los pensionistas”; y Sergio Alonso: “Una nueva forma de saqueo para pagar las pensiones. Se trata de hacer pagar a las empresas y a las rentas más altas el coste de una ineficacia gestora”. El Debate. José Ramón Riera: “El 'efecto Sánchez' en la economía: empobrecer a los españoles. En sus casi ya seis años de gestión nos han empobrecido con respecto a cómo estábamos, nos han empobrecido con respecto a otros países como Chipre, Chequia y Eslovenia y también con respecto a la media de la zona euro”.

Un paseo por el exterior. Primero, Marruecos. Antonio R. Naranjo en El Debate: “¿Cómo puede estar Sánchez de vacaciones mientras Marruecos desafía a Canarias?”. Editorial de la misma cabecera: “¿Qué pasa con Marruecos y Pedro Sánchez? Las maniobras bélicas de Rabat cerca de Canarias añaden otro capítulo más a la insólita actitud sumisa del Gobierno ante su descarado vecino”. Gira de Sánchez por Oriente Medio. OKdiario, algunas perlas: “Sánchez usa a niños refugiados para jalear su Estado palestino sin el aval de la UE”; “Sánchez también blanquea a Qatar: se hace una foto con mujeres para visibilizar su empoderamiento”, y “[Sánchez] muy gallito con Israel, muy gallina ante Arabia Saudí”. Y El Debate, apuntilla: “Sánchez dedica al príncipe de Arabia la reverencia que le niega al Rey Felipe VI”.

De la extensa batalla de la legión contra el ministro Óscar Puente seleccionamos una. Juan Fernández-Miranda, Abc: “Puente es el Hugo Sánchez de la política porque lo remata todo al primer toque; a veces, incluso, con el culo”.

Dos añadidos, dos, como resumen clarificador del ambiente que reina entre nuestros íntimos amigos. Jesús Cacho, en Vozpópuli, desatado: “Sabemos cómo y dónde Sánchez eligió a Ábalos, a Cerdán, a Koldo y a tantos otros de sus peones de brega. Más en la cloaca que en la Academia. Conocemos el sectarismo de los Pumpido, los García Ortiz, las Lolas Delgado. Sabemos la falta de escrúpulos de los Marlaskas, el cinismo de las Margaritas Robles, la vocación de esclavo de los Bolaños, la baja aleación moral de Armengoles, Icetas, Calvos, Illas, etc., etc. Ellos forman la fiel infantería de un sátrapa con vocación de dictador”.

Pero el marqués de Laserna tiene la solución perfecta ante este gobierno dictatorial. Y lo escribe en El Debate: “Podría consistir en algo similar a facultar al Rey, oído el Consejo de Estado en su comisión permanente debido a la urgencia o bien en un pleno específico, para que destituya al Gobierno traidor y, en el mismo acto, convoque elecciones generales para el gobierno de la nación”.

Permitan al Catavenenos una pequeña broma. Primero, el texto, y al final del artículo, como en los pasatiempos, podrán leer el nombre del autor. “¿Qué pasaría si Sánchez y Bolaños se convirtieran en los Xi Jinping y Putin de nuestro país utilizando todos los instrumentos a los que nos hemos referido? ¿Qué sucedería si los jefecillos y alféreces provisionales de la falange local del movimiento sanchista, de la koldosfera, tuviesen estas capacidades de control? Si ya este Gobierno con su brutal inteligencia natural ha llevado a cabo políticas neo totalitarias, amorales, antijurídicas, mentirosas, amenazantes, de nula ética y demás corrupciones a lo Koldo o tito Berni, ¿qué haría si pudiera utilizar la inteligencia artificial a la manera de China o Rusia?”.

Solución: El autor de la frase misteriosa es César Antonio Molina, ministro de Cultura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009. El artículo, titulado “Sanchismo e inteligencia artificial” apareció en El Mundo. (No desesperen sus amigos, que pronto recibirá el interesado alguna prebenda de Isabel Díaz Ayuso. O similar. Al tiempo).