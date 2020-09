Las otras víctimas de un drama sin épica: niños que sobrevivieron a la patera

Medio millar de menores han llegado en los últimos doce meses a Canarias en patera sin un adulto que cuide de ellos y algunos más, los más pequeños, lo han hecho en brazos de sus madres. Han sobrevivido a travesías marítimas por una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, que tienen poco de épicas, pero que muchos niños normalizan ya como una obligación.

Las últimas cifras quincenales publicadas por el Ministerio del Interior sobre el flujo de inmigrantes a España por las distintas rutas muestran que el tránsito por el estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán sigue cayendo a la mitad, mientras que a Canarias han llegado 3.933 personas en 136 pateras, siete veces más que en 2019. En estos momentos, la cuenta oficiosa rebasa ya los 5.000.

En realidad, la mayoría no "ha llegado", ha sido rescatado en el océano, a veces a más de 200 kilómetros de las islas. En ese instante, en la boca de casi todos emerge un "¡Boza!", el grito de alegría, o alivio, según se mire, con que los inmigrantes africanos y sus familias suelen celebrar que la patera está en tierra.

Es 31 de agosto. Son días funestos. En el ánimo de todos flota que en apenas tres semanas 127 personas han muerto intentando llegar a Canarias y la imagen del cayuco encontrado a la deriva en alta mar con todos sus ocupantes muertos, 15, ha sido toda una sacudida. Porque casi nadie ignora que los cayucos no suelen ir tan ligeros de pasaje, suelen embarcar a 40, 50, 70 personas... a veces más.

Dos hermanos, dos supervivientes

- ¿Por qué has hecho el viaje, Mussa?

El niño tiene nueve años, es de Mali. Está sentado con su hermano, también menor, y otro chico de su edad en un centro de acogida de Gran Canaria. Tiene ya cierta confianza con el pediatra que desde hace días viene a curarle una úlcera en un pie, fruto de haberlo mantenido pegado durante días a la madera del cayuco sin cambiar de posición.

No es ninguna broma, si se hubiera infectado con la mezcla de gasolina, basura y heces que se acumula en el fondo de las barcas durante la travesía podría haber acabado en amputación. "Pie de patera", se llama en la literatura médica.

- Porque me lo dijo mi padre, en mi familia no tenemos nada.

- Mucha gente muere, es peligroso. ¿Lo sabes?

- ¡Pero nadie murió en nuestro cayuco! -responden los tres niños al unísono, con una sonrisa en el rostro.

La conversación es real, la relata un pediatra del Servicio Canario de la Salud que desde marzo atiende a los niños de las pateras, Abián Montesdeoca, que solo ha alterado el nombre del niño.

"Cuando ves que llegan a ese estado de normalización, se te hiela la sangre. Todos somos conscientes de la realidad que tenemos a 200 kilómetros escasos de nosotros, pero testimonios así te horrorizan", confiesa Montesdeoca, un médico con experiencia en cooperación en África que, en realidad, empezó a tratar con las pateras porque está en un equipo de prevención domiciliaria de la COVID-19.

Una red de acogida sobrepasada

Los niños que llegan solos rápidamente son derivados a centros bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Los que vienen con sus madres permanecen con ellas, relata, pero se les hace pasar por una experiencia terrible: dormir en el suelo con decenas o cientos de adultos. Antes, en una nave del puerto de Las Palmas de Gran Canaria; ahora, en tiendas de campaña en el muelle de Arguineguín.

"Es inhumano", sentencia Evelyn Fernández, médico de familia del mismo equipo domiciliario de COVID, que brega más con los adolescentes. "Están durante días en lugares donde no hay duchas, hay solo baños químicos. No tienen siquiera elementos de higiene personal como un cepillo de dientes, ropa limpia... duermen en camastros o sobre esterillas, al lado de la basura y los baños".

¿Por qué se ha llegado a esta situación? La respuesta implica varios factores y a administraciones con competencias cruzadas. En el caso de los menores no hay duda: su tutela corresponde al Gobierno de Canarias, que casi cada semana habilita nuevos espacios, pero la demanda no deja de crecer: Si hace solo un año, en agosto de 2019, tenía a 328 menores extranjeros no acompañados en acogimiento residencial, a principios de esta semana se ocupaba de 727.

"En Canarias se asiste a un desbordamiento relevante de todas las administraciones implicadas en la atención a menores inmigrantes; aún así, se ha conseguido solventar esta llegada masiva, a pesar de la situación de emergencia", asegura Iratxe Serrano, directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario.

"La red de hogares de protección dependientes de los cabildos ya se ha saturado", añade.

El niño triste de la noche de Reyes

Es difícil saber lo que pasa por la cabeza de un niño tras sobrevivir a una travesía en océano abierto, con olas de hasta cinco metros, hacinado en embarcaciones precarias, inmóvil durante días.

María Afonso es una de las voluntarias de Cruz Roja que desde años se ocupa de ellos según desembarcan en el muelle de Arguineguín. Los más chiquititos suelen llegar bien, explica, porque las madres y sus compañeros de patera los cuidan, los acunan y arropan... A veces bajan a tierra embutidos en tantas prendas, que parece que han desembarcado en los Pirineos, no en Canarias.

"Y al poco de que les des algo de té, algo de leche, una galleta, los ves corriendo por el muelle. ¡Más de una vez tenemos que ir de detrás de ellos para que no se caigan al agua! Yo me he visto con dos o tres críos agarrados, cogidos para que no se escapen", explica.

Esa es la cara de esta historia, porque cuando el protagonista es algo más mayor, enseguida se notan las secuelas. La cruz.

5 de enero de 2020 en Arguineguín. Desde el pueblo llega al muelle la algarabía de la Noche de Reyes mientras la Salvamar Menkalinan desembarca a los 60 ocupantes de una patera. Está oscuro y nadie sonríe. Afonso intenta ganarse a uno de ellos, un niño.

- Hola, ¿cómo te llamas? Comment tu t'apelles?

- Je parle espagnol, uno, dos, tres, cuatro...

- Soy Mari

- Cinco, seis, siete...

La voluntaria de la Cruz Roja no consigue sacarle una palabra más. El pequeño se aparta un poco, se sienta y llora. "Yo no sabía aún que venía un cadáver en la patera. Cuando me lo contaron, ¡Dios mío! ¡Qué ironía!, en la otra punta del muelle estaban con los villancicos y el niñito me miraba y se echaba a llorar", recuerda.

¿Qué pasa por la cabeza de un niño en un momento así? "Para la gran mayoría de ellos, es traumático recordarlo. Cuando llevan aquí algunas semanas, meses quizás, empiezan a soltarse, a contar, a tener fuerzas para recordar. Pero sigue siendo difícil que te hablen de las penurias del viaje", dice Abián Montesdeoca.

Es probable que a esas alturas hayan comenzado a comprender que en esta historia los niños también mueren. Como Kanaté Suleymán, de doce años, al que separaron de su madre y su hermana en la misma playa el pasado 18 de diciembre justo en el momento del embarque y subieron a una patera que nunca llegó. O como la bebé Sahe Sephora Penielle, de un año, que se ahogó el 16 de mayo de 2019 en el sur de Gran Canaria, a metros de la orilla, tras deslizarse del pañuelo con que la transportaba su madre en una patera que acababa de volcar.

La segunda oportunidad de Masse

Como el niño triste de la noche de Reyes, Masse llegó a Arguineguín en una Salvamar. En la suya era todo alegría, 27 jóvenes africanos y tres pequeños entraban en la dársena cantando, bendiciendo su suerte, aunque llegaran a un país que ya estaba en estado de alarma, en confinamiento severo. Era el 30 de marzo.

La historia de Masse dio la vuelta al mundo, porque esa niña marfileña de coletitas a la que echaban diez años, como mucho, había llegado sola en la patera. Nadie sabe cómo se subió a la barca. No había familiares con ella, ni amigos, ni conocidos siquiera.

Masse contaba poco más que su nombre. Solo que su madre había muerto y que su padre vivía en Francia. No se movía de ahí.

"No le arrancabas más que je ne sais pas. Así estuvo más de un mes, hasta que empezó a coger confianza y fue soltando cositas". La historia de Masse la relata Victoria Rodríguez, que desde entonces tiene a la niña en acogida, junto con otras dos pequeñas españolas.

Como a los hermanos que hablaron con el pediatra, a Masse la envió a la patera su familia. La niña vivía en Costa de Marfil, hasta que alguien mandó dinero para que fuera a Europa, ella cree que fue su padre. Con ese encargo, un hombre la acompañó "a Marruecos", donde estuvo un tiempo con una familia que la maltrataba y que le echaba en cara que "comía mucho". Una noche, la subieron a una patera.

"Habla mucho de lo que pasó, de Costa de Marfil, de los cuatro días que estuvo en la patera. En realidad no sabe cuántos días fueron, pero sí recuerda que veía cómo el agua pasaba por encima de ellos y que se escondía debajo de una manta", relata Rodríguez.

La pareja que acoge a Masse en Gran Canaria como a una hija comprendió en ese momento las escenas que vivieron al principio: "Dormía toda tapada, la cara y todo. Y las primeras semanas tenía la mente ida, se quedaba pensando. ¿Qué tendrá esta niña en su cabecita? ¡Lo que habrá pasado! Me decía yo. Y ella me insistía en que solo quería que su abuela supiera que estaba viva".

Pero no contaba nada. A la niña la habían aleccionado para que no soltara prenda, no fuera que la enviaran de vuelta, acabó averiguando Victoria, tras ganarse su confianza a base de cariño y confidencias.

- Yo tenía que haber ido a Francia en avión, pero me metieron en el barco. Pasé algo de miedo, poquito. Las olas pasaban por encima. Casi no había comida, otra niña y yo nos escondíamos en el barco.

El 15 de septiembre será un día grande para Masse. Empieza el colegio. Ya se maneja bien en español, ha aprendido a leer, a escribir y a sumar. Hasta se sabe el ciclo del agua gracias a los programas educativos de los días del confinamiento en casa. Ahora es una niña pizpireta que se pinta los labios, presume de trenzas y suelta de cuando en cuando un "o sea", aunque no se aparte de sus juguetes.

"En el fondo, Masse es una viejita", se ríe Victoria.