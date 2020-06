Los migrantes llegados a Lanzarote, entre ellos cuatro niños, sí pasan la cuarentena en una nave limpia, con camas y baños

Las 49 personas rescatadas por Salvamento Marítimo en una lancha neumática en las costas de Lanzarote han sido trasladadas a una nave cedida por una empresa y acondicionada por el Cabildo insular. Cuatro niños, quince mujeres y treinta hombres, que partieron el martes desde la costa de Tan-Tan en Marruecos, pasarán la cuarentena obligatoria ordenada por el Ministerio de Sanidad para las personas extranjeras que llegan a España en un espacio en el que también la Policía Nacional procederá a su filiación. Una de las mujeres tuvo que ser desplazada a un centro sanitario al llegar. El establecimiento cuenta con camas distanciadas entre ellas, sillas, mesas, baños y duchas. Además, una lona verde separa las camas en grupos de seis.

El consejero de Bienestar Social de la corporación insular, Marcos Bergaz, ha explicado a esta redacción que cuando finalice el periodo de cuarentena, será el Gobierno central el encargado de trasladar a este grupo a plazas de acogida humanitaria. Durante el estado de alarma, las personas susceptibles de ser deportadas no pueden ingresar en los Centros de Internamiento de Extranjeros, ya que no pueden ser expulsados por el cierre de las fronteras. Asimismo, tanto el CIE de Barranco Seco como el de Hoya Fría cerraron sus puertas de manera temporal tras el contagio de dos internos en Gran Canaria y, en el caso de Tenerife, porque las personas encerradas ya habían cumplido el plazo máximo de 60 días que permite la ley y no se había logrado tramitar su expulsión.

El consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó este viernes en la Comisión Parlamentaria que todas las personas que llegan por vía marítima a las Islas son sometidas a un cribado y a un examen y también se les realiza un test para comprobar que no son positivos en COVID-19.

La embarcación Salvamar Al Nair ha rescatado a unas 20 millas de la costa de Arrecife, en Lanzarote, a una patera con 49 personas a bordo, entre ellas unas 15 mujeres y 4 niños, todos subsaharianos Efe

Las condiciones de la nave de Lanzarote distan de la situación en la que han permanecido más de 70 personas en el Puerto de La Luz, en Gran Canaria. Un oficio emitido por la Policía a la Delegación del Gobierno indicaba que el suelo estaba lleno de polvo y que habían sido los propios agentes los encargados de limpiarlo con una manguera y escobas. Por otra parte, las personas dormían en colchonetas a ras de suelo tras varios días en el mar, sin apenas distancia entre ellas pese a las recomendaciones de mantener la distancia de seguridad. Tampoco tenían ducha y solo cuatro baños portátiles para todos. El consejero de Sanidad ha reconocido que estas naves "no son ni adecuadas, ni suficientes", pero es "lo que se ha podido conseguir".

El juez de control del CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, ha valorado en declaraciones recogidas por Efe, que es "inhumano" el trato dado a los inmigrantes alojados en el almacén portuario. "Su meta no son las Islas, sino el continente europeo", apuntó. El magistrado asegura que lleva meses solicitando a las autoridades competentes un catálogo de bienes inmuebles para albergar a estas personas en condiciones dignas. Se ha barajado, según Díaz Tejera, acondicionar cuarteles vacíos del Ministerio de Defensa: "Estoy convencido de que no son los militares los que ponen dificultades para su uso, sino otras instancias que no son militares".

Migrantes llegados a Gran Canaria que pasaron los primeros tres días de su cuarentena pernoctando en el suelo de un almacén portuario Efe

El magistrado exige visados humanitarios para que las personas que parten del continente africano alcancen su destino, ya que el fenómeno de la inmigración debe abordarse "de forma estable y permanente": "No se entiende que sigamos improvisando cuando los servicios de inteligencia sabían los movimientos que se iban a producir". En Canarias "estamos desolados todos los que llevamos meses y meses abordando este asunto todos los días, mañana, tarde y noche, con las autoridades administrativas de diverso ámbito (sanitarias, sociales y policiales) y con las ONG, porque es difícilmente comprensible lo que está ocurriendo", ha lamentado Díaz Tejera en declaraciones recogidas por Efe.

El juez también ha aprovechado para pedir colaboración ciudadana para conseguir ropa de verano y cholas para los inmigrantes acogidos por una ONG en Gran Canaria. La población que quiera colaborar deben llevarla al juzgado de guardia de la capital. La entidad social "aún no ha cobrado la subvención para atender a estas personas". Se precisa ropa limpia para menores de cuatro años y mujeres. También cholas abiertas del número 45.