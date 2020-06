El consejero de Seguridad de Canarias reconoce que las naves donde están los migrantes llegados en patera "ni son suficientes, ni son adecuadas"

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reconocido que las naves habilitadas para filiar a migrantes llegados en patera "no son suficientes, ni son adecuadas". Sin embargo, señala que son las que tanto la Delegación del Gobierno como las distintas organizaciones que colaboran con la administración son las que han podido encontrar. Pérez ha insistido en que no es previsible una reducción de los flujos migratorios ante las condiciones sociales y económicas de los países de África Occidental. "Es una ingenuidad pensar que está en nuestra mano impedir ese flujo. No es verdad, no tiene sentido", destacó. En este contexto, la solución pasa por reclamar y ayudar a que existan instalaciones adecuadas que permitan atender a los migrantes. "Hago un llamamiento a la sociedad para que no caigan en los discursos xenófobos basados en la ignorancia. Esos pensamientos dificultan el entendimiento del fenómeno".

El también consejero de Sanidad ha subrayado que entre las más de 2.600 personas que han llegado en lo que va de año, solo se han registrado ocho positivos de COVID-19 y que a todas se les practica un examen y un cribado, se les aplica la cuarentena y se hacen test a quienes tienen síntomas. Los contagiados, "están aislados en distintas localizaciones". Respecto a las competencias de las distintas administraciones, Julio Pérez ha destacado que todas tienen responsabilidad moral respecto al asunto. Sin embargo, ha especificado que al Gobierno de Canarias le corresponde la labor de ayuda a evitar naufragios y accidentes en el mar, preservar la vida y la salud en momentos de la travesía. En esta línea, destacó la colaboración con Salvamento Marítimo. Otra de las competencias de la comunidad autónoma es tutelar a los menores no acompañados. El control de fronteras corresponde al Estado. En cuanto a los migrantes que están ya en Europa, su atención requiere de servicios insulares y municipales.

Respecto a la Orden del Ministerio de Sanidad sobre la cuarentena obligatoria de 14 días para las personas extranjeras que llegan a España, el consejero de Seguridad ha planteado que cuando se derogue esta norma, tendrá que decidirse si se sigue aplicando a la población migrante. Esta medida ha obligado a habilitar espacios alternativos, después de que una persona diera positivo en los calabozos de la Comisaría de Maspalomas sin haber pasado el confinamiento obligatorio.

Julio Pérez también ha recordado que el tránsito hacia el resto del continente europeo no es posible, y tampoco lo es la repatriación ante el cierre de fronteras. Respecto a la cifra de fallecidos, el consejero celebra que haya disminuido este año y señala que una de las prioridades debe ser que las vías sean seguras. Pérez ha negado que se improvise en la gestión migratoria, y subraya que no hay ningún riesgo sanitario adicional.

"No hay ningún repunte"

En la Comisión parlamentaria convocada sobre política migratoria, tanto Ciudadanos como el Partido Popular han asegurado que Canarias está viviendo un "repunte" en la llegada de migrantes o una de las "mayores crisis" en esta materia. "¿Cómo es posible que aumenten las llegadas al Archipiélago y desciendan en Baleares?", planteó Ricardo Fernández de la Puente (Cs). "Son datos equivocados", ha respondido Julio Pérez. La posición geográfica de las Islas hace que desde hace ya 26 años la región sea un punto de paso para las personas migrantes que proceden de África y que han visto cerradas otras rutas. En buena parte de los casos, la comunidad autónoma no es el destino, sino una vía para alcanzar Europa. Pese a que la travesía canaria se ha reactivado en los últimos meses, la cifra de personas que acceden por vía marítima a España son un porcentaje inferior a quienes llegan por aire. Así, la cifra de personas que han alcanzado nuestras costas en lo que va de año, apenas alcanza el 7% del total de 2006, cuando tuvo lugar la conocida como "crisis de los cayucos".

Francisco Déniz, del grupo Sí Podemos Canarias, ha señalado que "no estamos viviendo ningún tipo de repunte" y que no hay ningún riesgo para la salud pública vinculado a la inmigración. "Nos preocupa que las personas que vienen por vías legales se salten los protocolos de seguridad, igual que las líneas aéreas", ha apuntado haciendo referencia al positivo detectado en un vuelo que partió desde Madrid con destino a Lanzarote.

Por su parte, María Esther González (Nueva Canaras), ha insistido en que para su partido la premisa fundamental es la atención humanitaria. "Aunque en Canarias hemos estado centrados en la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, esto no significa que en el resto de lugares del mundo hayan desaparecido la extrema pobreza o los conflictos bélicos". Es probable, ha añadido, que el virus haya acentuado las dificultades de estos países. "Las razones que unos tenían para buscar un destino mejor, jugándose la vida en el camino, se han intensificado", valoró.