Concepción anuncia que seguirá al menos hasta 2021 al tener “el total apoyo de los accionistas de referencia” del CD Tenerife

Miguel Concepción no tiene dudas sobre su continuidad como presidente del Tenerife, puesta en cuestión en la pasada campaña electoral por Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular. “Por supuesto que voy a cumplir mi mandato hasta 2021. Yo me siento con fuerzas y tengo el total apoyo de los accionistas de referencia, que no me han hecho un reproche sobre la gestión”, dijo este viernes el dirigente blanquiazul en un desayuno institucional con los medios informativos.

Respaldado por la totalidad del consejo de administración, los altos cargos de la entidad y de la Fundación, así como por destacados accionistas del club, Concepción quiso escenificar su posición de fuerza y recalcó que “la dimisión sería la solución fácil”. “No voy a dar un paso a un lado, sino un paso adelante y espero tener acierto para que lleguen los éxitos y dar una alegría a la afición. Y luego, en 2021, serán los accionistas los que examinen mi gestión”, agregó.

Concepción no ha ocultado su deseo de celebrar como presidente el centenario del CD Tenerife en agosto de 2022 y aunque es “respetuoso con las críticas de los aficionados en un año que nos ha disgustado a todos”, recordó que en 2016 fue elegido “con una amplia mayoría por los accionistas”. Además, calificó las propuestas de compra del club de “cantos de sirena”. “El Tenerife no está en venta, pero si viene un inversor serio, se le escuchará... aunque eso no ha ocurrido”, dijo.

En su resumen de la temporada 18-19, el presidente del Tenerife hizo un ejercicio de autocrítica y destacó que “el primer error fue renovar al entrenador [Joseba Etxeberria]” y que “no se acertó con la elección de su sustituto [José Luis Oltra], pues no fue el revulsivo que esperábamos y no se cambió la dinámica”, lo que aparejó la salida de Alfonso Serrano como director deportivo. Además, admitió que los fichajes del mercado de invierno “se fueron apagando”.

🎙@PresidenteCDT:"Me siento con fuerzas para seguir y trataré de cumplir mi mandato, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Entiendo que la afición esté disgustada y lo respeto.Yo tampoco estoy contento con la pasada temporada. Seguimos luchando con ilusión"#PresidenteCDTpic.twitter.com/6BaZfyYzq4 — CD Tenerife (@CDTOficial) 21 de junio de 2019

“Al final se alcanzaron los 50 puntos, pero no nos gustaría volver a vivir una temporada como ésta y el presidente asume sus errores”, agregó Concepción, quien en el curso 19-20 confía en “aprender de los errores cometidos y elegir un cuerpo técnico adecuado”, aunque no citó la palabra ascenso como objetivo. “Queremos es competir bien y ganar; y si lo hacemos, estaremos arriba”, dijo Concepción, que alabó el control presupuestario impuesto por la LFP a todos los equipos.

El dirigente palmero también destacó que “las bases del club están más fuertes que nunca”, recordando la puesta en marcha de la Fundación y el inicio de las obras de la Ciudad Deportiva, por lo que quiso “agradecer el extraordinario trabajo de profesionales como el gerente [Juan Amador], el secretario general [Ignacio Abad], la directora financiera [Melania Rodríguez] o el jefe de Comunicación [Javier Armas], quienes reciben ataques cobardes de algún medio”.

“Si el club tiene la solidez que tiene es gracias al trabajo de estos profesionales, entregados al club más allá de sus obligaciones. Al presidente pueden criticarlo porque tiene medios para defenderse, pero no a unas personas que hace muy bien su trabajo y que no pueden coger un micrófono para defenderse, por lo que los ataques que reciben me parecen una cobardía y faltos de ética”, zanjó Concepción, que no piensa realizar modificaciones en la estructura de trabajo de la entidad.