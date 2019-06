David Amaral: "La UDG Tenerife deberá estar a la larga al amparo de una entidad como el CD Tenerife"

David Amaral (Arico, Tenerife, 12/10/1958) vuelve a ponerse al frente de un equipo tras varios años lejos de los banquillos. El exjugador y expreparador del CD Tenerife sustituye a Pier Cherubino como primer entrenador de la UDG Tenerife. En la entrevista, explica cómo ha sido su fichaje por el equipo de a Liga Iberdrola y analiza el futuro de la entidad presidida por Sergio Batista y la reestructuración del fútbol femenino.

- ¿Cómo se dio su fichaje por el Granadilla Tenerife Egatesa?

“El Granadilla, concretamente el presidente, ya habían intentado varias veces, en determinadas temporadas, que yo estuviera en el club. Por una serie de razones prioritarias, no había podido ser, tampoco era la idea mía en ese momento porque tenía la cabeza en otro sitio. En diciembre de este año, después de salir de una situación complicada, Sergio Batista se puso otra vez en contacto conmigo y me ofreció otra vez la opción. En ese momento le dije que no tenía la cabeza centrada, que más adelante. Y en enero fue cuando comenzaron a cristalizarse las cosas y quedó todo finiquitado para el siguiente año porque yo tampoco quería que hubiera ninguna destitución. Yo tampoco estaba por la idea de sustituir a nadie. Así ha sido. El equipo cogió una serie de resultado, salió para adelante, cogieron confianza, y terminaron con una temporada feliz”.



- ¿Qué fue lo que le atrajo del proyecto granadillero en la máxima categoría femenina?



“Yo siempre he visto fútbol femenino. He visto cuando el equipo ascendió, muchos partidos, cuando no ascendió, duelo en la Primera División, etc; y siempre he estado viendo fútbol femenino y masculino, por supuesto. Veía el progreso de las chicas y que, cada vez más, el fútbol iba adquiriendo más importancia. El talento y todas esas barrera que se iban rompiendo, me atrajeron. Eso me ilulusionaba, me gustaba y veía también la forma de competir del equipo. Luego, el acierto con las jugadoras, cuando las firmaban, errores muy pocos, y el equipo iba con una mejoría avanzada. Todo eso fue lo que me llamó la atención”.



- ¿Qué espera de su primera experiencia como entrenador en el fútbol femenino?



“Lo que le he transmitido al presidente y al club, es que tenemos que intentar profesionalizar el club. Las jugadoras quieren también eso y el fútbol femenino va camino de eso. Entre todos, debemos intentar cuidar el equipo para que no se nos caiga. Esa transformación debe ser lo menos dañina posible y fructífera”.



- ¿Debe la UDG Tenerife estar, en un futuro cercano, al amparo de un club profesional?



“Indudablemente. Para aguantar los equipos, se debe hacer mucho a estos niveles. El Granadilla es un club atípico, son poca gente con un enorme sacrifico, con una enorme voluntad y con capacidad para hacer lo que han hecho, eso no es fácil. Luego está el desgaste, que al final te pasa factura. Tienen que estar protegidos si no mala señal. A la larga deberá estar al amparo de un equipo como puede ser el CD Tenerife”.



- ¿Cómo están siendo los días previos a su vuelta a los banquillos?



“Bien, viendo partidos, enganchado con el Mundial femenino, informes, vídeos, preparando la pretemporada, etc. Además, estamos esperando el calendario y organizándome con la gente del club, de la parcela deportiva, para preparar todo para que le día que tengamos que comenzar los entrenamientos pues tengamos todo bien atado: instalaciones, la plantilla al completo, la programación de entrenamientos, los partidos amistosos y los sitios a donde tendríamos que ir”.



- ¿Cuándo arrancará la pretemporada del Granadilla?



“En la asamblea se manejó la fecha del 24 y 25 de agosto para el comienzo de la competición liguera. Si es así, la pretemporada la tendríamos que iniciar el 22 de julio. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se pueda alargar por el calor, porque no está aprobada de forma definitiva, y si se presume que la campaña se inicie el 8 de septiembre, pues nosotros arrancaríamos la fase de preparación el 1 de agosto”.



- ¿El equipo seguirá jugando en La Palmera o se espera cambio de sede con vuelta a la Hoya del Pozo?



“El club pertenece al municipio de Granadilla de Abona y representa a Tenerife y a Canarias. La idea es que la corporación sepa de la situación del Granadilla, que nos ayude con los entrenamiento, con las instalaciones, para que estén lo mejor posible. El Médano parece ser que lo intentarán arreglar y el campo del San Isidro estará un poco saturado. A ver si nos ponemos de acuerdo y nos organizamos”.



- El Granadilla ha confirmado el fichaje de la grancanaria María Tejera. ¿Se esperan más incorporaciones en las próximas semanas?



“La idea es concretar el fichaje de una delantera serbia y tenemos también la intención de incorporar una defensa central. Con esos fichajes, más la aportación de jugadoras del filial, más la plantilla que queda del último curso, el equipo quedará cerrado”.



- ¿Qué significa para un club como el Granadilla contar con un filial en la nueva Primera B?



“Eso es un hito histórico. Te viene a decir que las cosas se vienen haciendo muy bien, que hay una cabeza pensante. Hay mucha gente por detrás, por eso hablaba del desgaste. Gente como Julio Luis [Pérez], Modesto, o otras muchas personas de las que no me quiero olvidar. Utilleros, preparadores, entrenadores como [Toni] Ayala o Pier [Cherubino], que han hecho a este equipo grande. Y, sobre todo, las jugadoras, que han sido fundamentales. Además, han ido recuperando afición, y han marcado un hito que creo que no deberíamos perder. Estamos representando a Canarias en las máximas categorías. Yo me acabo de incorporar, pero llevan dos años siendo las cuartas de España, y eso no es fácil en una competición con muchos equipos capitales de provincia, conjuntos afiliados a entidades profesionales que tienen una mayor protección y una mayor seguridad para fichar y buscar lo que necesitan. Eso tiene un valor terrible”.



- Las últimas incorporaciones de filial, con hasta seis fichajes, demuestran la apuesta de la entidad por las jóvenes valores, no solo de Tenerife, sino del Archipiélago en general...



“Aquí no es cuestión de que la cantera sea solo de Tenerife, está en todo el Archipiélago. Es algo igual a que el Tenerife busque en Gran Canaria o Las Palmas busque en Tenerife. Se abre a todas las islas porque el equipo representa a Granadilla, a Tenerife y, en general a Canarias”.



- ¿Qué opinión tiene de la reestructuración que se sufrido el fútbol femenino?



“Creo que la federación querrá adjudicarse el fútbol femenino, ahora que está fuerte, de una manera total .Tienen razón, para jugar la Champions tienes que estar adscrito a la federación. Si la reestructuracion viene bien, vamos a ver si se puede mantener todo eso, bienvenida sea. Han probado, vamos a ver qué tal sale”.