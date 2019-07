Jesús David Delgado, de futbolista a campeón de España en atletismo

Jesús David Delgado, atleta del Tenerife CajaCanarias, ha aprendido que, como en la vida, el atletismo se construye sobre los fracasos y las victorias. Por eso, hoy pisa el tartán con la seguridad que solo se obtiene cuando el currículo se llena de carreras exitosas y otras que no lo fueron tanto. Sin duda, esta ha sido su mejor temporada: es el actual campeón de España Sub23 en 400 metros vallas, consiguió la mínima europea de su categoría, sobresalió en LaLigaSports de División de Honor, batió marcas personales y récords insulares, y guarda en su haber el apelativo de “gran promesa del atletismo isleño”.

A sus 20 años, David ha descubierto en este deporte, y por pura casualidad, una nueva pasión y una fuente inagotable de motivación. “Antes jugaba al fútbol, pero me cansé y, ya que mi primo estaba en el Tenerife CajaCanarias, decidí probar con la escuelita”, relata.

El blanquiazul ajusta las vallas para comenzar su entrenamiento y recuerda lo mucho que las odiaba en un principio, cuando tenía 15 años. “Todo empezó gracias a mi compañero Ignacio De Esquiroz, especialista en el 110 metros vallas, que me entrenaba. De verdad que las odiaba”, sonríe y continúa, “fue Germán Millán, mi entrenador actual, el que me hizo competir el 400, y tuve la suerte de que salió bien”. Y no ha dejado de salir así desde entonces.

Para David, que se visualiza “disfrutando de este deporte y compitiendo a gran nivel”, en el atletismo “es muy fácil que las cosas salgan mal”, por eso, valora todo lo conseguido en esta temporada: sus victorias en las dos primeras jornadas de División de Honor, la mínima europea y el primer puesto en el Campeonato de España Sub23. No obstante, no se olvida de los momentos más difíciles, como en la temporada 2017, “estaba bien físicamente, pero no se vieron los resultados en el tartán”. Con su actitud de no darse nunca por vencido, el atleta sabe que “hay que intentar que esos resultados no afecten y seguir adelante”.

🏃‍♂️🏃‍♂️ De futbolista a campeón de España en atletismo: Jesús David Delgado, la joven promesa canaria del tartán y las vallas



🔎🔎 Así es nuestro vallista: https://t.co/x75VgB2z2vpic.twitter.com/SIh2fTJoBM — TenerifeCajaCanarias (@TfeCajaCanarias) 3 de julio de 2019

Recuerda el Campeonato de España Sub23, del pasado fin de semana, con especial cariño. “Me notaba muy bien, estaba muy motivado y decidí que saldría a por la mínima en las semifinales, sabía lo que había que hacer. En la final, ya iba sin presiones y salí a ganar, muy decidido”, confiesa. Ahora se entrena para su próximo reto tras conquistar la meta con un tiempo de 50.94: “Estoy centrado y tengo los objetivos claros”. Lo quiere demostrar vistiendo la camiseta española, representando al país en el europeo que tendrá lugar en Gävle (Suecia), entre el 11 y el 14 de julio.

Fuera de la pista, Jesús David Delgado aspira a convertirse en Técnico en Animación y Actividades Físico Deportivas (TAFD) y ya cuenta con el grado medio de Técnico de Atletismo. Un apasionado del deporte que convive con el esfuerzo y la superación.