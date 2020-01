La Manzanilla celebra este sábado su 97 aniversario practicando atletismo

Comienza un nuevo año y la actividad deportiva no para en La Laguna. Este sábado, día 4, se vivirá una cita con el atletismo en pista con la competición 97 Aniversario Inauguración Campo de La Manzanilla. La misma tendrá lugar en dicha instalación, a partir de las 17.00 horas y se prolongará hasta las ocho de la noche.

Este encuentro con el deporte rey está organizado por el CEA Tenerife 1984, contándose con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna. El control correrá a cargo del Comité Canario de Jueces.

Habrá competición en categoría Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sénior y Máster, en pruebas de lanzamiento de peso y triple salto, además de carreras de 60, 100, 300, 400, 500, 3.000 metros y 3.000 metros marcha.

Se trata de la primera competición de 2020 en Tenerife para deportistas federados y se presenta como ideal para buscar mínimas para los diferentes campeonatos de España de pista cubierta que se celebran a partir de febrero.

Se esperan unos y unas 250 atletas de los clubes: Clator, Arona, Santa Cruz, Aguere, Tenerife CajaCanarias, Puerto Cruz Realejos, Atalaya Tejina, Milla Chicharrera, CEA Tenerife, Manzanilla y Trotamundos de Candelaria.

Las pruebas de los 100 y 3.000 metros se presentan en principio como las más atractivas del cartel previsto.