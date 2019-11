El Marino busca incrementar las distancias al frente de la Tercera División

El Marino busca incrementar las distancias al frente de una Tercera División en la que tan solo puede verse cazado por un Gran Tarajal, que aspira a prolongar su excelente racha de resultados, con hasta nueve semanas sin perder, en este arranque del grupo canario. La escuadra de Tuineje lidera un grupo de seis equipos que intentarán terminar la duodécima jornada dentro de los puestos de 'play-off' de ascenso.



Por la zona baja, el Santa Úrsula tratará de abandonar el descenso, mientras que el Unión Güímar y el Villa Santa Brígida necesitan la victoria para acortar las diferencias con los conjuntos que marcan el límite con el descenso.



La posición de privilegio del conjunto de Los Cristianos no sólo acredita su potencial, sino también que es bastante intimidatoria para sus rivales, situación que hará que el Atlético Tacoronte, en sus instalaciones de Barranco Las Lajas trate de no dejarse amilanar y adjudicarse tres puntos con los que distanciarse del descenso. El cuadro de Quico de Diego contará con la baja del defensor Jaime, quien retorna al Mensajero.



El enfrentamiento del Juan Guedes será una de los grandes alicientes de esta duodécima jornada, puesto que el Tenisca, tras un irregular arranque, ha logrado encadenar una serie de resultados positivos que le ha llevado hasta el quinta lugar, situación muy parecida también a la de su reconocido rival, el Tamaraceite.



Otra confrontación entre dos equipos que también han sabido posicionarse ya en esta competitiva parte alta de la tabla, San Mateo y Gran Tarajal, contenderán en la localidad grancanaria por tres atractivos puntos. Mientras que la escuadra de Juan Carlos Socorro trata de acercarse al cuarto lugar, los de Tunieje necesitan la victoria para alcanzar al líder, Marino.



Otro que también sigue inmerso en plena lucha por apropiarse de uno de los cuatro primeros puestos es el San Fernando, escuadra que en esta ocasión recibirá en la Ciudad Deportiva de Maspalomas la visita de un Santa Úrsula al que su preocupante situación en la tabla le exige puntuar cuanto antes.



Con no tantos aprietos afrontarán su particular compromiso en el Villa Isabel, el Ibarra y el Tenerife B, puesto que ambos han sido capaces de asentarse en la zona media de la tabla, aunque en el caso del filial blanquiazul no es el lugar deseado, razón por la que hará todo lo posible para no perder de vista al cuarteto de cabeza.



El TNK Vera y el Unión Viera son dos de los equipos llamados también a copar la zona media de la tabla, aunque en el caso de los tinerfeños, parecen no conformarse sólo con este propósito, por lo que también hará todo lo posible en el Salvador Ledesma para ganar a los rojinegros y encaramarse de nuevo en lo alto de la tabla.



Dos equipos que ya casi que con total seguridad afrontarán el resto de campeonato con muchísimas preocupaciones serán el Unión Güímar y el Buzanada, conjuntos que han presentado ya credenciales para perder la categoría, por lo que serán algo más de tres simples puntos lo que las escuadras de Adonay Martín y Zeben Hernández se jueguen en el Municipal de Tasagaya-José Ramos.



Uno al que ni el más pesimista de sus aficionados vaticinaba inicialmente el intranquilo lugar que ocupa en la tabla, el Mensajero, se le podría torcer aún más si no logra adjudicarse en el Silvestre Carrillo los tres puntos que tratará de arrebatarle el Lanzarote, equipo que si cae, también se alejará bastante de sus previsiones. El conjunto de Jero Santana intentará de terminar con la racha negativa de seis jornadas sin ganar.



El cuadro de Ángel Sánchez se ha reforzado con el zaguero Jaime (Marino) y ha sufrido la baja de Pulido. Además, la entidad rojinegra ha sido noticia por los rumores de la posible incorporación de Deivid (Las Palmas).



Uno de los equipos abonados ya en la categoría al sufrimiento, el Unión Puerto, recibirá en el Francisco Melián la visita de un Las Palmas C, que tratará de aprovecharse de la endeblez local para sumar tres nuevos puntos, exactamente los mismos que le proporcionarían al cuadro majorero una gran dosis de tranquilidad.



Por último, los cimientos del Villa Santa Brígida se han tambaleado durante la semana por los cambios que ha sufrido la entidad satauteña en su dirección deportiva. Miguel Labrador y Carlos Balleteros han dejado su sitio en Los Olivos a Gabriel Cabrera.



El equipo de Claudio Morera busca relanzarse, y ya ha comenzado la reestructuración de su plantilla con la incorporación de Jacobo (Arucas). Los satauteños reciben al Atlético Paso en busca de su segunda victoria de la temporada regular. Por su parte, el conjunto de Maxi Barrera ansía los tres puntos para no seguir perdiendo fuelle entre comienzo liguero.



DUODÉCIMA JORNADA DE LA TERCERA DIVISIÓN



Viernes, día 8:



21.00: Ibarra-Tenerife (Villa Isabel) Yapci Acosta Pérez.



Sábado, día 9:



12.00: Tamaraceite-Tenisca (Juan Guedes) Alexis Carlos Pulido Santana.



16.00: Atlético Tacoronte-Marino (Barranco Las Lajas) Aitor Ramírez Ramos.



16.30 TNK Vera-Unión Viera (Salvador Ledesma) Tomás David Rodríguez Correa 16.30: San Mateo-Gran Tarajal (San Mateo) Jhovanny Andrés Ossa Hernández.



18.00: Atlético Unión Güimar-Buzanada (Tasagaya) Javier Stevie Prado Saavedra

Domingo, día 10:



12.00: San Fernando-Santa Úrsula (Maspalomas) Miguel Irineo Suárez Castellano.



12.00: Santa Brígida-Atlético Paso (Los Olivos) Christian Agustín Sagredo González.



12.00: Mensajero-Lanzarote (Silvestre Carrillo) Abdelkrim Brahim Ahmed.



12.15: Unión Puerto-Las Palmas C (Francisco Melián) Gamaliel Escobar López.