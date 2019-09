El Marino aspira a continuar en lo más alto del grupo canario de la Tercera División

Un inicio de temporada trepidante, con pleno de victorias, ha permitido al Marino colocarse en lo más alto del grupo canario de la Tercera División, puesto que los futbolistas de Quico de Diego tratarán de mantener en su duelo de esta cuarta jornada frente al colista Tenisca. Por su parte, el Tamaraceite aspira a recuperar su trono en una categoría en la que Santa Úrsula, Unión Güímar y el nombrado equipo de José Juan Almeida necesitan su primer triunfo del curso.



La cuarta jornada del grupo canario comenzará este viernes con la disputa de los duelos Tamaraceite-Panadería Pulido San Mateo e Ibarra-TNK Vera. El cuadro de Chus Trujillo, después del empate cosechado en el Silvestre Carrillo, quiere retornar a la senda de la victoria frente a una escuadra de Juan Carlos Socorro, que busca su primer punto a domicilio.



Por su parte, el Ibarra aspira a recuperar las buenas sensaciones, después del tropiezo frente al Atlético Tacoronte, y de que la RFEF le arrebatara tres puntos por su alineación indebida frente a Las Palmas C. Los de Míchel Brito se verán las caras frente a un TNK Vera, que tratará de alargar su buen momento en el año del retorno a la Tercera División.



La jornada sabatina estará marcada por la disputa de cuatro enfrentamientos. El primero en saltar a escena será el Santa Úrsula, en el tinerfeño frente al Buzanada. El encuentro supondrá la vuelta de Zeben Hernández al Argelio Tabares.



A continuación, será el turno de los emparejamientos Tenisca-Marino y Tenerife B-Las Palmas C. El conjunto del Virgen de las Nieves ansía los tres puntos para abandonar el 'farolillo rojo' de la tabla, pero no lo tendrá nada fácil frente a unos futbolistas de Los Cristianos, que quieren otro resultado positivo en este comienzo liguero. En el 'derbi chico', los equipo de Leandro Cabrera 'Mazinho' y Yoni Oujo aspiran a dar el primer golpe sobre la mesa en esta liga. Un Unión Güímar-Atlético Tacoronte completa los encuentros programados para el sábado.



Ya el domingo, el municipio de El Paso volverá a vibrar con el segundo partido de su equipo en tierras palmeras, en este caso recibiendo al Unión Viera. Emocionante serán también el enfrentamiento entre equipos de islas vecinas en Los Pozos entre el Unión Puerto y el Lanzarote. El Villa Santa Brígida-Gran Tarajal y el emocionante San Fernando-Mensajero completan una cuarta jornada que tendrá enfrentamientos para todos los gustos.