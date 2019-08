Nuria Párrizas, primera española que gana ITF Disa Las Palmas de Gran Canaria

La joven tenista Nuria Párrizas se ha proclamado campeona del ITF World Tennis Tour Disa 2019 Las Palmas de Gran Canaria, tras vencer en la final del torneo a la turca Cagla Buyukakcay, segunda cabeza de serie de la competición y favorita del partido.



La granadina lograba el título por dos sets a uno, 7/5, 3/6, 7/6, ha informado la organización del torneo, informan los organizadores.



Para la deportista, que atesora numerosos títulos, es su primer ITF 25.000 (H+) y la convierte en la primera española que gana el ITF Disa Las Palmas de Gran Canaria.



Hoy la final comenzaba con un minuto de silencio en memoria del periodista deportivo grancanario Pepe Aguilar, redactor durante muchos años del Diario Las Palmas y actual colaborador de la Agencia Efe en Gran Canaria, "un profesional muy valorado y un compañero muy querido en los medios", indican los organizadores del torneo en un comunicado.



"Su apoyo a los ITF Disa ha sido siempre fundamental," según palabras de la propia directora, Oti Santana, "gracias a su labor, la repercusión de estos campeonatos era aún mayor, ha sido una pieza clave, una persona siempre dispuesta a ayudar."



Tras el minuto de silencio, el público le ha dedicado una sentida ovación.



El calor sofocante no mermó en absoluto las ganas de buen tenis, y desde primera hora las gradas del club de Tamaraceite se llenaban de aficionados ansiosos por disfrutar de un partido que ya desde su inicio se preveía emocionante.



A un lado, la turca Cagla Buyukakcay, segunda cabeza de serie de la competición y 260 en el ranking WTA.



Al otro, la española Nuria Párrizas, brillante papel durante todo el torneo y número 290 en el ranking mundial.



Era precisamente la granadina la que estrenaba el marcador del primer set, que se caracterizó sobre todo por la enorme concentración de las jugadoras y el juego muy profundo de ambas.



Muy igualadas en todo momento, necesitaban más de una hora para firmar el 7/5 que le daba la primera victoria a Párrizas.



Pero la turca no se dejó abatir, y tras un segundo tiempo muy disputado entre ambas lograba apuntarse el segundo set por 3/6.



El calor y el cansancio comenzaban a hacer mella y parecía que la granadina comenzaba a claudicar.



Cagla arrancaba el último set ganando terreno sin dejar que su rival anotara, pero la española parecía imbatible y de repente, cuando Buyukakcay ya tenía a su favor un 1/ 4, la granadina protagonizaba una remontada épica.



Cagla, después de haber tenido hasta cinco bolas de partido, llegaba nerviosa; todo lo contrario que Párrizas, muy crecida y mucho más segura, lo que la ayudaba a hacerse con la victoria por tie break, 7/6.



Con este logro, Nuria Párrizas se convierte en la primera tenista española en ganar un ITF en Las Palmas de Gran Canaria.



"Aún no me lo creo", aseguraba la deportista muy emocionada, "el partido ha sido muy duro, ni siquiera recuerdo cómo lo he remontado, lo que sí te puedo decir es que el apoyo del público, que ha aplaudido cada punto, ha sido importantísimo para mí, que estoy acostumbrada a viajar sola y competir fuera de casa".



La ya ganadora del ITF Disa 2019 Las Palmas de Gran Canaria reconocía el increíble nivel de su rival, "me lo ha hecho pasar muy mal, me tenía pegada a la valla y desde ahí no podía tirar nada, pero al final lo he conseguido".