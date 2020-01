El Tacuense se agarra al Reto Iberdrola

La UD Tacuense logró un triunfo vital para sus aspiraciones de permanencia en el grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola de fútbol femenino al imponerse en Córdoba al Pozoalbense (0-1), mientras que los otros tres equipos canarios perdieron sus respectivos partidos de la decimoséptima jornada.



Un gol de Reichel a los 30 minutos dio los tres puntos al Tacuense, que tras cinco derrotas consecutivas saborea un triunfo que le permite al menos abandonar el último puesto de la clasificación, ahora con nueve puntos, aunque aún a seis de la zona de permanencia.



Las pupilas de Abraham García certificaron así la mejoría experimentada en su juego durante las últimas semanas, y curiosamente suman su segundo triunfo de la temporada ante el mismo rival, al que habían goleado en la primera vuelta (4-0).



No tuvieron la misma fortuna los otros tres representativos isleños en la categoría, pues no pudieron sumar ni un solo punto.



El sábado, el Granadilla Tenerife B cayó frente al Málaga CF, quinto clasificado y uno de los aspirantes al ascenso, que decidió el partido con un gol de Ayano en el minuto 57 (0-1).



Por su parte, este pasado domingo han hecho lo propio CD Femarguín Spar Gran Canaria y CD Juan Grande, con sendas derrotas a domicilio.



La más dolorosa ha sido la del Femarguín, que estuvo muy cerca de obtener un punto en su visita al líder, Fundación Albacete Balompié, pero lo impidió un gol de penalti de las manchegas en el tiempo de prolongación (3-2), en choque disputado en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.



Kiang-Si había adelantado a las de Arguineguín en el minuto 24, pero las locales remontaron después con dos tantos antes del descanso (minutos 35 y 42). Eli firmó el empate para las isleñas en el minuto 83, pero finalmente el Albacete acabó llevándose los tres puntos desde los once metros.



Por último, el Juan Grande también salió de vacío de su visita al Alhama de Murcia, que se impuso por 1-0 gracias a un gol de Elena Torres nada más iniciarse la segunda parte (minuto 47).



Las chicas entrenadas por Rubén López lo intentaron hasta el final y tuvieron ocasiones para haber logrado al menos el empate.



"Las jugadoras han competido bien, estoy contento por el rendimiento, pero no con el resultado. Ahora hay que pensar en el próximo partido", indicó el técnico del Juan Grande al término del choque, pensando ya en la visita a Gran Canaria del Santa Teresa, segundo clasificado.