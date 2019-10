La UD Las Palmas quiere reafirmarse frente al Fuenlabrada

La UD Las Palmas medirá su recuperación de juego y resultados ante la revelación del campeonato, el Fuenlabrada, en un encuentro en el Estadio de Gran Canaria en donde el equipo amarillo buscará su cuarto triunfo consecutivo como local para afianzarse en la zona alta de la clasificación, donde está instalado el conjunto madrileño.



La derrota del pasado fin de semana ante el Cádiz (2-0) no ha mermado la confianza de un conjunto isleño que, según su entrenador, Pepe Mel, ha encontrado un fútbol fluido, que agrada el espectador, pese a los numerosos inconvenientes, sobre todo en forma de lesiones, que ha sufrido desde la pretemporada.



El último en pasar por la enfermería ha sido el argentino Martín Mantovani, lesionado en el Ramón de Carranza y baja para al menos las próximas seis semanas, por lo que el equipo perderá la pareja de centrales que tan buen rendimiento estaba ofreciendo. Su sustituto, como en Cádiz, será el uruguayo Mauricio Lemos.



La Unión Deportiva afrontará su segundo encuentro sin el juvenil Pedri, la gran sensación del torneo, al estar participando con la selección española en el Mundial sub'17, y espera que no se note su ausencia. Por ello, Pepe Mel, que no podrá sentarse en el banquillo por su expulsión en Cádiz y lo hará en su lugar su ayudante Roberto Ríos, podría repetir el once que presentó en el Carranza, con el reseñado cambio obligado en el eje de la zaga, y con Kirian Rodríguez como sustituto de Pedri.



Por otra parte, el equipo amarillo ya puede contar con Maikel Mesa, Benito Ramírez, Cristian Cedrés y Juanjo Narváez, aunque la inclusión de los dos primeros, recuperados de sus lesiones de larga duración, será progresiva.



Al Fuenlabrada le llega el momento de demostrar si su gran inicio tiene continuidad o comienza a encajar más malos resultados que positivos. Llega a la isla tras ver derribada su fortaleza de local, en un estadio Fernando Torres donde en un año nadie fue capaz de ganar hasta que llegó el Albacete, y con Mere Hermoso probando el fondo de armario ante las bajas de piezas clave.



Faltó el capitán Juanma Marrero, jefe de la zaga, ante el Albacete y el equipo fuenlabreño encajó su primera derrota de local. Regresará en un sitio que fue su casa, ante la UD Las Palmas, superados sus problemas musculares, pero Mere pierde a Clavería, su pivote titular, por un esguince, y el derroche físico de José Fran en banda izquierda por una lesión muscular en el bíceps femoral.



Todo apunta a que Pathe Ciss tome el mando en el centro del campo y Anderson sea el elegido como extremo zurdo en un equipo que también cuenta con la baja de un central titular como David Prieto más Héctor Hernández y Alberto Fernández.



El inicio efectivo a domicilio con dos triunfos en casa de Elche y Extremadura, se ha ido apagando según avanza la competición y el Fuenlabrada mostró carencias en sus dos últimas salidas. Cayó con malos síntomas frente a Numancia y Mirandés en partidos en los que dejó la sensación de haber podido conseguir más con otra mentalidad. La visita a la UD Las Palmas es una prueba a su momento, para decidir si sigue instalado en la zona alta de la clasificación o ya va cayendo puestos según baja su rendimiento.



UD LAS PALMAS: Josep Martínez; Álvaro Lemos, Mauricio Lemos, Aythami Artiles, De la Bella; Fabio, Ruiz de Galarreta; Srnic, Jonathan Viera, Kirian; y Pekhart.



FUENLABRADA: Biel Ribas; Iribas, Chico Flores, Juanma, Glauder; Pathe Ciss, Cristóbal; Hugo Fraile, Anderson, Randy; y Jeisson.



ÁRBITRO: Areces Franco (Comité Asturiano).



ESTADIO: Gran Canaria.



HORA: 17.00 insular