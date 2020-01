El Vecindario Ace Gran Canaria no puede con el Teruel

El Vecindario Ace Gran Canaria no pudo darle la alegría a su afición frente al actual campeón de la Superliga Masculina, el CV Teruel. El conjunto de Paco Sánchez Jover plantó cara a unos aragoneses, que tuvieron que emplearse a fondo para llevarse el triunfo de Santa Lucía de Tirajana. Marcelo Hister y Javier Monfort tuvieron una actuación destacada en las filas grancanarias; mientras que por los turolenses sobresalió el opuesto eslovaco Filip Gavenda.



El tanteo inicial, con muchos errores desde el saque, terminó decantándose a favor del un Teruel, que disfrutó de la primera ventaja en el set (9-12). Paco Sánchez Jover detuvo el partido y los grancanarios, liderados por Carlos de Carvalho y Marcelo Hister, despertaron (15-15). A continuación, la igualdad vivida sobre el recinto de Santa Lucía de Tirajana hizo que el período se fuera al desempate. César Martín y Jordi Ramón, con un punto de bloqueo, dieron el primer triunfo a los aragoneses (26-28).



El Vecindario se lo creyó ante el actual campeón de la Superliga Masculina, y se benefició de los errores no forzados del Teruel para gozar de amplias rentas en el segundo set (11-5). Miguel Rivera trató de hacer despertar a su equipo con varias interrupciones, pero no encontró la reacción esperada frente a unos grancanarios, que no bajaron su nivel. Ruimán Artiles, Marcelo Hister y Javier Monfort llevaron al Vecindario a restablecer la igualdad en el encuentro (25-15).



En el tercer acto, el Teruel se repuso, y se desquitó del ímpetu de los grancanarios para coger el protagonismo en el electrónico (10-13). El opuesto eslovaco Filip Gavenda lideró el ataque de los aragoneses, que llegaron a disfrutar de hasta cinco acciones para cerrar el set, lo que derivó en que los chicos de Paco Sánchez Jover llegaran, incluso, a soñar en una épica remontada. Sin embargo, un error en el saque de Javier Sánchez terminó decantando la balanza a favor de los visitantes (22-25).



En el cuarto set, el Vecindario volvió a saltar al parqué muy conectado, mostrándose especialmente efectivo en el bloqueo, lo que llevó al técnico visitante a parar el juego (7-2). Acto seguido, los turolenses trataron de acortar distancias, pero se encontraron siempre con un inspirado Marcelo Hister en el remate (17-12).



Parecía que el período estaba de cara de los grancanarios, pero el Teruel intensificó los esfuerzos para igualar el marcador, gracias a su gran solidez en la red y su claridad en el saque (18-18). Con todo por decidirse, los de Paco Sánchez Jover trabajaron a destajo para apuntarse el set (23-21), pero Filip Gavenda terminó con las ilusiones de los locales al encadenar varias acciones determinantes para el triunfo del Teruel (23-25).



1 VECINDARIO ACE GRAN CANARIA: Carlos de Carvalho, Marcelo Hister, Javier Monfort, Moisés Cézar, Matías Ocampo, Ruimán Artiles—equipo inicial--, Rodrigo Gallardo (líbero), Juan Gregorio, Javier Sánchez, Cristian Caraballi y Luca Biliato.



3 CV TERUEL: Filip Gavenda, Thomas Ereu, Fabián Plak, César Martín, Jordi Ramón, Pablo Bugallo—equipo inicial--, Aarón Gámiz (líbero), Daniel Ruiz, Víctor Rodríguez, Pedro Jukoski y Arnau Caparrós.



ÁRBITROS: Mª de las Olas Rodríguez y Francisco Mederos.



PARCIALES: 26-28 (31'), 25-15 (23'), 22-25 (36') y 23-25 (27').



INCIDENCIAS: Pabellón Municipal Santa Lucía de Tirajana. Ante unos 125 espectadores.