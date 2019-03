Víctor García, un revulsivo fallido en el banquillo del Gran Canaria

La sustitución de Víctor García por el destituido Salva Maldonado en el banquillo del Herbalife Gran Canaria no ha constituido el revulsivo deseado, tal como indican los números de ambos, aunque la mala temporada del equipo no es solo atribuible a los dos técnicos.



El catalán Salva Maldonado fue la firme apuesta de la entidad que preside Enrique Moreno para dirigir al Gran Canaria en la temporada de su histórico debut en la Euroliga -aunque también se barajaron los nombres de Pedro Martínez y Joan Peñarroya-, en la que la entidad insular dispone del mayor presupuesto de su historia.



Sin embargo, Maldonado fue fulminantemente destituido el 4 de diciembre del pasado año tras estar al frente del Herbalife Gran Canaria durante 20 encuentros, en los que solo logró cinco victorias y padeció 15 derrotas entre Liga y Euroliga.



Tres de esos triunfos llegaron en la competición doméstica (Breogán, Andorra y Estudiantes), y las dos restantes se produjeron en el máximo evento continental (Barça Lassa y Fenerbahce), mientras que en Liga el técnico perdió siete encuentros y otros ocho en Euroliga.



Curiosamente, el consejo de administración del Herbalife decidió prescindir de Maldonado cuando el entrenador había encadenado dos triunfos consecutivos (el 16 de noviembre ante Maccabi y el 24 de ese mes frente a Estudiantes), y después de que el técnico hubiese ofrecido la rueda de prensa previa al partido ante Olimpia Milán en Italia.



Tras volver a sonar con insistencia el nombre de Pedro Martínez para hacerse cargo del equipo grancanario, además del de Joan Plaza, finalmente el Herbalife otorgó la responsabilidad al técnico canterano Víctor García, quien se estrenó como primer entrenador de un conjunto profesional y venció a Olimpia a domicilio (86-94) el 6 de diciembre.



Pese a ese esperanzador debut, el entrenador isleño no ha podido enderezar el rumbo de un conjunto que, en pleno mes de marzo, sigue sintiendo la amenaza del descenso, después de varios años brillando en la máxima categoría nacional.



García ha dirigido hasta la fecha un total de 24 encuentros entre Liga y Euroliga, en los que solo ha conocido tres triunfos ligueros (Joventut, Fuenlabrada y UCAM Murcia) y otros tres en Euroliga (Olimpia, Buducnost y Zalgiris), y ha sufrido siete derrotas en Liga Endesa y otras once en la competición europea.



Pese a que el presidente del club asegura que Víctor García cuenta con su plena confianza -aunque se contradiga al afirmar que en el mundo del baloncesto todo está supeditado a los resultados-, los dos próximos encuentros ligueros ante San Pablo e Iberostar Tenerife, ambos fuera de casa, se presentan como una reválida para el técnico isleño.



El Gran Canaria no ha conseguido ganar aún fuera de la isla en competición liguera, y, por otro lado, el último triunfo conseguido en Liga Endesa, ante UCAM Murcia se consiguió hace más de un mes (20 de enero), mientras que la última victoria en Euroliga es aún más lejana, ya que se obtuvo el 28 de diciembre del pasado año ante Zalgiris.