El CD Tenerife quiere seguir adelante en la Copa del Rey

El Estadio acogerá este miércoles, a partir de las 20:00 horas (Footters), la segunda ronda eliminatoria de la Copa SM el Rey, en la que se reencontrarán dos equipos que actualmente ocupan la parte alta de LaLiga SmartBank: CD Tenerife y SD Eibar.

Ramis lamenta que Lasso tenga que dejar el fútbol con su "edad y su talento"

Además, el Heliodoro Rodríguez López acogerá el primero de los sentidos homenajes a quien fuera jugador tinerfeñista hasta el día de ayer (14/12/2021): Borja Lasso. Obligado a decir adiós a la práctica activa del fútbol con solo 27 años, los compañeros de Borja Lasso saltarán al césped con camisetas de juego Hummel con el 8 a la espalda y el nombre del deportista sevillano.

Igualmente, en el minuto 8, se proyectará su imagen en el vídeomarcador del recinto capitalino y en los módulos LEDS, para que así todos los aficionados presentes en el Heliodoro Rodríguez López le dediquen una sonora ovación al 8 blanquiazul.

Luis Miguel Ramis no quiso olvidarse de Borja Lasso durante la previa del encuentro copero, asegurando que “va a recibir de nosotros todo el cariño posible, en forma de lo que sea; una sonrisa en momentos difíciles, una victoria este miércoles... que se sienta reconfortado".

El técnico del CD Tenerife reconoció ante los medios de comunicación que en la Copa SM el Rey “nadie regala nada; hay que hacer uso de todos los jugadores de la plantilla. Tengo un abanico de posibilidades y va a ser difícil ante un buen rival, pero saldremos a hacer las cosas bien, como siempre intentamos hacerlas".

La SD Eibar se desplazó este martes hasta Tenerife tras completar un último entrenamiento en Ipurua. Junto a la expedición armera viaja un jugador que defendió los colores insulares el curso pasado: Fran Sol. De esta forma, Gaizka Garitano viajó hasta la Isla con 22 futbolistas: Cantero, E. Burgos, Etxeita, Sergio A., Quique, Fran Sol (ex del CD Tenerife), Edu Expósito, Yoel, Javi Muñoz (ex del CD Tenerife), Tejero, Olabe, Corpas, Toño García, Stoichkov, Blanco Leschuk, Y. Rahmani, Arbilla, Glauder, Ruiz-Zeberio, Paul, Atienza y Álvaro Roncal.

El entrenador vasco destacó que “en Copa puedes jugar más desinhibido porque sabes que puedes quedar fuera, pero también es una ilusión, porque no hay las tensiones o las necesidades que hay en LaLiga”.

El equipo blanquiazul recibirá la visita de la SD Eibar, en la que será la segunda coincidencia con los armeros en la competición del KO, la primera en el recinto deportivo de la calle San Sebastián. Sobre el césped será Luis Mario Milla Alvendiz el que dirija el duelo, siendo esta su novena coincidencia con el CD Tenerife, el cual tiene un bagaje tres victorias, tres empates y dos tropiezos.