La ‘explosión’ de Felipe Martín

En el verano de 1973 la UD Las Palmas recuperó la práctica habitual de la década anterior: fichar al mejor jugador del CD Tenerife. Y se hizo con los servicios de Juan Felipe Martín Martín (Tenerife, 1954), un prometedor extremo de sólo 19 años, pero que ya contaba con dos temporadas de experiencia en Segunda División, en las que se había consolidado como titular (54 partidos de Liga y seis goles) gracias a su velocidad, su regate y la precisión de sus centros. Con estos datos, tal vez sorprendan las cifras que exhibió en sus trece temporadas con la UD Las Palmas: casi trescientos partidos de Liga ¡y ni un solo gol! Y lo primero que cabe preguntarse es cómo un delantero se mantuvo durante más de una década en la entidad amarilla con un acierto nulo ante la portería ajena.

La explicación está en su reconversión como un imponente defensa central con la llegada de Miguel Muñoz al banquillo del Insular, después de que Felipe estuviera un año cedido al San Andrés (Barcelona) y otro parado mientras hacía el servicio militar en África (pues Hassan II tuvo la brillante idea de invadir el Sahara). Y así, como un extraordinario zaguero que llegó a ser tres veces internacional absoluto lo conoce casi toda la España futbolística. El Heliodoro sabe que antes fue un veloz extremo que explotó el 19 de noviembre de 1972 en un partido ante el Hércules. Esa tarde hizo dos goles en dos minutos y permitió que el Tenerife lograra una importante victoria (3-0) que le colocaba octavo en la clasificación, lejos de la zona de descenso en la que estaba cuando, meses antes, Héctor Núñez se había hecho cargo del equipo.

Cuatro victorias en las cuatro anteriores apariciones en el Heliodoro, en las que el Tenerife no había recibido un gol, invitaron ese domingo a Núñez a repetir su once de gala: Del Castillo; Lesmes, Molina, Juan Miguel, Pepito; Bergara, Cabrera (Esteban , 81’), Jorge; Felipe, Cantudo y Medina (José Juan, 63’). En los primeros minutos, un disparo de Cabrera se fue al larguero. Y pasada la media hora de juego, el propio Cabrera inauguró el marcado tras recibir un servicio de Bergara, que sorprendió al equipo visitante al sacar una falta mientras se formaba la barrera. El resultado no se movió otra vez hasta el minuto 73, cuando Felipe Martín aprovechó una dejada de José Juan. Y un minuto después hizo el 3-0 definitivo tras recibir una asistencia de Bergara y cruzar un remate preciso ante la salida de Zamora.

Dos goles en dos minutos. Y sólo cinco más en dieciséis años y cuatrocientos partidos como profesional. El fútbol es caprichoso con sus protagonistas. Por eso, pese a haber sido subcampeón de Copa del Rey e internacional absoluto, Felipe Martín sigue sin olvidar aquel domingo.

(*) Capítulo del libro ‘El CD Tenerife en 366 historias. Relatos de un siglo’, del que son autores los periodistas Juan Galarza y Luis Padilla, publicado por AyB Editorial.