Rafa Mir se despide de la afición de la UD Las Palmas

Rafa Mir, jugador de la UD Las Palmas, se ha despedido de la afición amarilla a través de las redes sociales después del partido disputado este domingo contra el CF Rayo Majadahonda en el Estadio de Gran Canaria (3-2), en el que no llegó a participar.

Mir escribió en su perfil de Twitter: "En Gran Canaria he sido muy feliz y hoy pongo fin a esta etapa. Me gustaría agradecer a mis compañeros, utilleros, directivos y trabajadores de este gran club el cariño que han tenido hacia mí. Un cariño que he intentado devolver con trabajo y goles. ¡Gracias UD!".

El futbolista murciano, cedido por el Wolverhampton Wanderers inglés, ha dado por finalizada su etapa en el conjunto isleño porque no estaría el primer fin de semana de junio en el último encuentro de la Unión Deportiva en casa ante el Almería al estar concentrado con la selección española Sub 21, dando por hecho el jugador que no será uno de los descartes del seleccionador, Luis de la Fuente.

En ese caso, Mir podría disputar su último partido con la UD Las Palmas el próximo sábado en Pamplona ante Osasuna, actual líder de LaLiga 1/2/3.

En los 30 partidos ligueros en los que ha participado, el delantero murciano ha anotado siete goles y ha dado una asistencia, aunque no ha contado con la regularidad que esperaba con ninguno de los tres entrenadores que han pasado por el banquillo insular esta temporada: Manolo Jiménez, Paco Herrera y Pepe Mel.

Por el contrario, Mir ha desempeñado un notable papel con la selección española Sub 21, para la que ha vuelto a ser convocado en una lista preliminar de cara al Campeonato de Europa de la categoría que se celebrará en Italia y San Marino entre los próximos 16 y 30 de junio, de la que serán descartados dos futbolistas.