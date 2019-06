Raúl Cámara prolonga su carrera y jugará con el Córdoba en Segunda B

Raúl Cámara (Madrid, 28 de febrero de 1984) se ha convertido en el primer fichaje del Córdoba CF para la próxima temporada, informó el club andaluz. Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Raúl Cámara es un experimentado lateral derecho, que ha jugado en el Sporting de Gijón, el Recreativo de Huelva, el Xerez y, durante las últimas seis temporadas, en el CD Tenerife.

Cámara recibió el homenaje de la afición tinerfeñista al acabar el Tenerife-Real Zaragoza, de la última jornada de la Liga 123, cuando compañeros y técnicos le hicieron un pasillo de honor sobre el césped del Heliodoro Rodríguez. “No me esperaba esto. Les doy las gracias a todos. Vine sin hacer ruido y me habéis dado demasiado. Ha sido un honor vestir esta camiseta. Me he sentido muy querido y respetado”, dijo el veterano lateral, para añadir. “Me llevo de aquí a mis dos tesoros, dos hijas que son chicharreras”.

Con la camiseta blanquiazul, Cámara disputó casi la mitad de sus 374 encuentros como profesional: 165 partidos oficiales, de los que 160 fueron como titular. Anotó un gol.