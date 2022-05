El Atlético Paso se lleva el premio y asciende a la Segunda RFEF

El Atlético Paso se proclamó campeón, consiguiendo además el ansiado ascenso a la Segunda RFEF. El equipo de Jorge Muñoz cumplió con los deberes frente al Herbania, y dejó al Tenerife B sin premio, aunque con la posibilidad de volver a intentarlo en el 'play-off'. El filial blanquiazul estará acompañado por el Arucas y el Villa Santa Brígida. El cuarto participante en la fase de promoción dependerá de la decisión de la Federación de que sea el Unión Sur Yaiza el que ocupa la plaza, tras el descenso de Las Palmas C a Preferente.

Día histórico en el Atlético Paso. La escuadra dirigida por Jorge Muñoz venció al Herbania en el Municipal de Los Pozos y logró su ansiado ascenso a Segunda División RFEF (0-1). Además, la derrota de Las Palmas C ante el Buzanada permitió que los palmeros finalizasen la temporada en primera posición, obteniendo también el título de campeón de grupo. El Herbania, con esta derrota, se queda pendiente de conocer si la temporada que viene jugará o no en Tercera División. La permanencia del Mensajero y un ascenso de un segundo equipo canario a Segunda División RFEF les permitiría seguir en Tercera.

El Tenerife B se ve perjudicado por resultados ajenos que le privan del ascenso directo a pesar de su triunfo en la visita al Yaiza (3-4). Partido vibrante el vivido en Lanzarote entre dos conjuntos necesitados para conseguir sus respectivos objetivos en la parte alta de la clasificación. Tras una primera mitad con intercambios de golpes entre los dos equipos que deparó un 3-3 al descanso, el filial blanquiazul acabó llevándose el triunfo en la segunda mitad gracias al tanto de Lie, que hizo un 'hat-trick'.

El Arucas cerró la temporada regular con victoria frente a un Santa Úrsula, que desaprovechó su ocasión de acceder a los puestos de 'play-off' de ascenso a la Segunda RFEF. Un solitario tanto de Santi, en la primera mitad, dio la decimoséptima victoria del curso a un cuadro de Juan Germán Jiménez, que concluye el curso en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria.

El Villa Santa Brígida se mete en la promoción de ascenso a Segunda RFEF tras encadenar su quinta victoria consecutiva ante Las Zocas (2-5). El dominio abrumador del Villa se hizo notar desde el inicio, permitiendo a los satauteños marcharse al descanso con un 1-4 favorable. En la segunda mitad, Las Zocas recortó distancias, pero los grancanarios continuaron dominando y no sufrieron para mantener una ventaja que agrandaron en el tiempo extra, sumando tres puntos que valen un playoff de ascenso.

El Marino continuará en el grupo canario de la Tercera RFEF al cumplir con los deberes en su visita al Alfonso Silva (0-3). Tras una primera mitad sin goles, el arreón de los chicos de Quico de Diego en el comienzo de la segunda mitad dio dos goles de ventaja a los marinistas en sendas acciones de Nami y Víctor Rodríguez. Alberto redondeó el marcador en las postrimerías.

El Buzanada despidió la temporada dejando sin título de campeón a Las Palmas C, aunque sin saber aún si competirá la temporada que viene en Tercera División. Los goles de Pirri, Tito y Ramsés dejan a los del sur de Tenerife en el 12º puesto, pendientes primero de que no descienda el Mensajero o de que suba un segundo equipo canario en los playoff a Segunda División RFEF. Por su parte, Las Palmas C, pese a terminar en segunda posición, se ve abocada al descenso por la caída de Las Palmas Atlético de categoría.

La SD Tenisca se despidió de la Tercera División con una goleada ante su afición (3-0). Los de José Juan Almeida dejaron de esta forma al Unión Puerto sin opciones de jugar el playoff. Tras una primera parte igualada donde los dos guardametas brillaron por sus paradas, Chema abrió el marcador en el segundo tiempo. Ya por delante en el marcador, Adán con dos goles sentenció el resultado a favor del Tenisca.

El Vera desciende de categoría tras caer en el último partido liguero ante el Gran Tarajal en el que los de Viti Amaro se llevaron un duelo vital en las aspiraciones de permanencia (0-2). Tras un partido igualado, con ocasiones en ambas áreas, el Gran Tarajal dio dos zarpazos durante la segunda mitad que decantaron el resultado a favor del cuadro majorero, condenando definitivamente al equipo de Adonay Martín a despedirse de la categoría.