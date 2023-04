Clemente: “En Zaragoza viviré un partido especial”

El defensa de la UD Las Palmas, Enrique Clemente, vivirá el próximo domingo en Zaragoza, su ciudad natal, un “partido especial” que quiere “disfrutar y ganar”, pues será la primera vez que juegue como visitante en el estadio La Romareda.

El caprichoso destino ha querido que el zaguero aragonés, habitual suplente en el equipo amarillo, tenga la oportunidad de ser titular en el lateral izquierdo ante la baja obligada del catalán Sergi Cardona por acumulación de tarjetas.

“Evidentemente no es un partido más, pero sí será normal a la hora de disputarlo, porque en el campo no hay amigos, solo veo compañeros y rivales. Tengo ganas de jugar otra vez en mi ciudad, estará mi familia en la grada, y quiero disfrutar y ganar el partido”, ha dicho este jueves en rueda de prensa.

Clemente, incorporado por la UD Las Palmas el pasado verano procedente del equipo maño, con el que acordó un traspaso, asegura que no afronta el choque como una venganza personal, porque le tiene “mucho cariño” al Zaragoza, donde además conserva “muchos amigos”, pero sí se ha referido a su decisión de cambiar de club.

“En teoría, Zaragoza y Las Palmas eran dos equipos que iban a luchar por el mismo objetivo, y aposté por este club porque pensé que tenía más herramientas para estar arriba. Ahora sería ventajista por mi parte decir que he acertado”, ha explicado.

El defensa aragonés cree que el conjunto grancanario deberá estar “atento” a los dos delanteros “que se quedan descolgados” en ese sistema 1-4-4-2 que emplea el Zaragoza, un equipo que con el balón “intenta jugar, pero sin complicarse mucho”.

Clemente atribuye la actual mala racha de Las Palmas a que no están teniendo “esa pizca de suerte” de otra veces, y recuerda que por arriba “todo está muy igualado, los rivales se juegan mucho y no hay que menospreciarlos”, y que “no es casualidad” lo que han hecho hasta ahora. “Estamos en un tramo de temporada muy resultadista”, ha apuntado.

Para el zaguero maño, en el vestuario no existe debate de una hipotética destitución de García Pimienta: “Eso puede estar en el entorno, pero no de puertas para adentro. Creemos que es el entrenador que debe seguir hasta el final, estamos muy felices y a muerte con él, no hay ninguna duda”, ha zanjado.