Fernando Medrano: “No he dado aún mi mejor versión”

El futbolista del CD Tenerife Fernando Fer Medrano ha manifestado este martes en su presentación oficial que sabía que estaba en la plantilla isleña un lateral izquierdo experto como Nacho Martínez, pero llega para dar su mejor versión en el conjunto blanquiazul.

El defensa madrileño aterriza en la isla procedente del Celta B y cree que el objetivo a corto plazo es el primer partido ante el Real Oviedo, el próximo 14 de agosto, y a largo plazo es llegar al tramo final de liga con “opciones” de estar entre los mejores.

“Todavía no he dado mi mejor versión. Me sorprendió que un club histórico como el Tenerife se fijara por mí, el entrenador [Asier Garitano] habló muy bien de mí y eso te da confianza”, ha añadido.

Medrano es un lateral que le gusta incorporarse al ataque “para sacar centros y tiros”, pero tiene claro que lo primero es “defender”, y en esa faceta considera que ha “mejorado mucho en los últimos años” y eso le ha servido ahora “para dar el salto al fútbol profesional”.

Por su parte, Mauro Pérez, director deportivo del Tenerife, ha manifestado que conocía a Medrano desde su etapa formativa en la cantera del Atlético de Madrid, y posteriormente en su etapa en Vigo con el Celta B.

El dirigente isleño también ha reconocido que el equipo blanquiazul tuvo “carencias de nivel” la temporada pasada en el puesto de lateral izquierdo, con protagonismo de un solo jugador como Nacho Martínez, ya que Andoni López se marchó en el mercado invernal y llegó por él Riza Durmisi, quien se lesionó nada más debutar.