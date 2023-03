García Pimienta: “El CD Tenerife ha sido mejor”

Francisco Javier García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, reconoció tras la derrota de este sábado ante el CD Tenerife (4-1) que su rival fue “mejor”, sobre todo al inicio del partido con una “efectividad increíble”, y que su equipo no estuvo bien “ni en defensa ni con el balón”.

El Tenerife somete a Las Palmas y firma una goleada histórica

“El análisis es muy sencillo, el Tenerife ha sido mejor que nosotros, no puedo decir otra cosa, ha estado mucho más intenso, ganando duelos, segundas jugadas, y ha tenido la gran fortuna de marcar en las dos primeras acciones, y nosotros no hemos estado bien, no hemos dado cuatro pases y hemos perdido nuestra identidad”, señaló en rueda de prensa.

El técnico catalán pidió perdón “en nombre de toda la plantilla” a los aficionados amarillos, pero subrayó que por un mal partido no van a tirar la toalla por el ascenso.

Pimienta incidió en el argumento de que su equipo no estuvo bien con la pelota. “No hemos sido nosotros en lo que somos fuertes, en generar más situaciones de peligro”, resaltó, y añadió que por eso realizó tres cambios al descanso “porque el resultado era nefasto” y con ellos pretendía dar “aire fresco y energía nueva” para la segunda parte.

El técnico amarillo cree que si el 3-1 hubiera llegado antes “quizá hubiese pasado algo”, y aseguró que el mal partido de los suyos no fue un problema de actitud de los futbolistas ni un problema físico.

“Nos vamos a encargar de que esto no sea un bajón para las últimas diez jornadas, no hemos sido la UD Las Palmas por primera vez en la temporada y si el resto de equipos nos tienen tanto respeto es porque se lo han ganado estos jugadores”, subrayó.