Gran Canaria califica como “hito histórico” su designación como sede del Mundial 2030

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales ha calificado como “hito histórico” la designación de la isla como sede para el próximo Mundial de Fútbol 2030, al anunciarse este viernes que figura entre las once elegidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y que deberá confirmar la FIFA el próximo mes de diciembre.

“Por fin se ha hecho realidad, es un día histórico para el deporte en Gran Canaria, el evento deportivo más importante del planeta se va a celebrar en este archipiélago anclado en mitad del Atlántico”, ha subrayado Morales en una rueda de prensa convocada de urgencia tras conocerse la noticia.

El presidente del Cabildo ha resaltado “el trabajo extraordinario” que han realizado para conseguir esta “meta estratosférica”, y ha apuntado que “la insularidad y la lejanía no han sido obstáculos insalvables”, además de que “no se podía poner ninguna objeción” a la candidatura.

Morales ha anunciado que encargará un estudio del impacto económico que puede suponer para la isla todo lo que llegará a partir de ahora, como por ejemplo el comienzo de las obras en el Estadio de Gran Canaria, con una inversión superior a 100 millones de euros, y que pretenden tener finalizado en 2027, con tres años de antelación a la cita mundialista.

Por su parte, Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo, ha recordado que la de Gran Canaria ha sido “la mejor documentación presentada de las quince candidaturas presentadas”, como reconoció la RFEF. “Nos dijeron que no podíamos, que no sabíamos, y hemos demostrado que podemos y sabemos hacerlo, y mejor que muchas otras capitales de provincia del país”, ha expuesto Romero en su intervención.

El consejero de Deportes ha explicado que en el congreso internacional que celebrará la FIFA en diciembre se confirmarán las once sedes elegidas por la RFEF. “El miedo que teníamos es que si había más de once, pudiera caer alguna de ellas; en este caso, parece inequívoco que estamos prácticamente confirmadas las diecinueve candidaturas, y las once que van por España”, ha precisado.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se ha mostrado “muy feliz” porque esta designación supone “un sueño” después de un trabajo previo “de mucho tiempo atrás, con un binomio isla-ciudad en el que nos hemos entendido siempre, y un factor clave: la unión”.

Darias ha subrayado que competían “con grandes sedes, pero no teníamos nada que envidiar a los demás”, ya que estaban convencidos de que reunían “las mejores condiciones” y lo han “demostrado”. La alcaldesa de la capital grancanaria ha recordado que queda “un trabajo importante por hacer”, y ahora se propone un nuevo reto: “Ser los mejores anfitriones de las sedes del Mundial”.

José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, no ha podido ocultar su emoción cuando los representantes del Cabildo han resaltado el importante papel que ha jugado durante este proceso.

“Llevo apenas dos años en la Federación, y deportivamente hoy es el día más feliz de mi vida. Hemos demostrado que no solo estamos entre las once sedes, sino que cuando salga el listado, vamos a estar seguramente entre las siete primeras. No hay ningún riesgo porque las once sedes están elegidas con criterio FIFA. Nunca nos vamos a olvidar de este 19 de julio de 2024; es un día de alegría para Gran Canaria y Canarias”, ha expuesto.

También ha intervenido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien conoció la noticia mientras llegaba a la isla procedente de Asturias. “Es uno de los días más importantes en muchos años para Gran Canaria y Canarias, se ha hecho un trabajo extraordinario y la gente va a vivir una experiencia única, los amantes del fútbol vamos a disfrutar de un Mundial con acento canario”, ha afirmado.