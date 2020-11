Ramis: “Tenemos muy claro lo que necesita el Tenerife”

El nuevo entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha asegurado que él y sus ayudantes tienen “muy claro lo que necesita el equipo” para salir de una situación “incómoda”, sobre lo que ha dicho que “la plantilla tiene el potencial suficiente para “mirar más hacia arriba que hacia abajo”.

En su presentación oficial, este martes, como entrenador tinerfeñista, Ramis ha dicho que el CD Tenerife es un equipo “que no ha bajado los brazos” y “la intensidad” en los partidos que ha disputado esta temporada; y que ha visto en el plantel “buenas actitudes individuales y colectivas”.

En esta línea, el sustituto de Fran Fernández ha afirmado que tienen “claros los matices”, que “son dos o tres cosas”, que deben transmitir a los jugadores para que el equipo “pueda ser un poco mejor”. La plantilla tiene la calidad "suficiente para salir de esta situación incómoda. Tenemos que dejarles muy claro lo que queremos de ellos”, ha insistido.

“Tenemos que demostrarles a los jugadores que son capaces”, ha insistido Luis Ramis, quien ha recalcado que tiene “muy claro” los “matices” que debe transmitir a los jugadores en las diferentes fases del juego”. Y ha afirmado que está convencido de que será “capaz de explotar las cualidades” de los jugadores, mientras que ha señalado que quiere un equipo “que se sienta fuerte en el campo, que confíe en lo que hace”.

En cuanto a su vuelta al CD Tenerife, equipo en el que jugó en la década en las temporadas 94/95 y 95/96, ha dicho que “el sentimiento” que tiene hacia el club es el mismo que entonces. “No se olvida todo el calor que recibimos domingo tras domingo, el ambiente que se vivía en el estadio y lo que se respiraba en la ciudad”, explicó. Volver es siempre especial y muy ilusionante, aunque son circunstancias diferentes”, añadió.

Y ha abundado que no se le “escapa” lo que “es este club” y lo que “es esta afición”, mientras que ha resaltado que “el club tiene mucha solera” y que tiene “posibilidades para crecer” y “dar pasos adelante”. En esa línea, reveló que tuvo la opción de fichar por otro club, pero que, aparte de “sentimentalmente” no ofrecerle lo mismo, no tenía las “posibilidades que le ofrecía” el CD Tenerife.