El Tenerife, sin fútbol ni definición, da otro paso atrás ante el Sabadell

El Tenerife regresó de nuevo a su versión insípida para confirmar que la victoria en Albacete no fue un punto de inflexión, sino otro diente en la sierra de la irregularidad que marca a los blanquiazules en este curso. Hoy sufrió la falta de tensión según arrancó el partido (Stoichkov, m.1), cedió el segundo gol al Sabadell en el 19, en una falta mal defendida dos veces, y no aprovechó el golpe de raza que supuso el golazo de Álex Muñoz (m.34). La segunda parte, con cambios que no cambiaron nada y una gran ocasión desperdiciada por Shashoua (m.51), fue un ejercicio de esfuerzo estéril que sólo retrató el desconcierto que rodea al equipo y su banquillo.

(Habrá ampliación)