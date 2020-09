Jonathan Silva, preparado para debutar con la UD Las Palmas

El defensa brasileño Jonathan Silva se ha entrenado este jueves por primera vez con la UD Las Palmas, equipo al que llega cedido por la UD Almería, y se ofrece para debutar el próximo sábado en Zaragoza porque asegura encontrarse "bien físicamente".

La UD Las Palmas incorpora a Jonathan Silva

Saber más

En su presentación oficial en la Ciudad Deportiva, el nuevo lateral izquierdo del conjunto grancanario. de 22 años, ha manifestado que espera "hacer una buena temporada y ayudar al grupo", porque pretende ofrecer su "máximo rendimiento" en la nueva etapa que inicia con el equipo isleño.

"Me encuentro bien físicamente y estoy disponible para el próximo fin de semana, pero es una decisión del entrenador", ha destacado el zaguero de Japeri (Río de Janeiro), quien ha posado sobre el césped de Barranco Seco con una camiseta sin dorsal en la que únicamente luce su nombre, "Jonathan".

Sigue en directo la presentación de Jonathan Silva en #UDRadio https://t.co/LgWHRMAd5R — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 24 de septiembre de 2020

El jugador brasileño, cuyo referente en su posición es el madridista Marcelo, vivirá su segunda temporada en España y se ha mostrado "muy feliz" de aterrizar en la UD Las Palmas, club que dispondrá de una opción de compra al finalizar la presente temporada 2020-2021.

"Las cosas en el Almería no fueron como esperaba, pero he trabajado duro y bien, y me ha servido para adaptarme. Aquí continuaré haciéndolo igual para poder lograr mis objetivos y los del equipo", ha explicado a los medios de comunicación de forma telemática.

"Me encuentro bien físicamente y estoy a disposición del entrenador para este fin de semana, es él quien decide", ha insistido sobre la posibilidad de estrenarse como amarillo el próximo sábado en el estadio La Romareda, en la tercera jornada de LaLiga SmartBank.