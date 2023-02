Bruno Bárbara, campeón de España de Techno 293

Bruno Bárbara, vigente campeón del mundo de la clase, se ha proclamado campeón de España de Techno 293 en la regata celebrada esta semana en Melilla, organizado por el Real Club Marítimo de Melilla y la Real Federación Española de Vela.

Bruno Bárbara, campeón del mundo Sub 17 de Techno 293

Además del oro de Bárbara, el equipo canario -integrado por regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria-, se trae una plata y dos bronces.

Blanca Briganty se cuelga la plata femenina en Techno Plus y Alejandra López-Amado y Martina Bárbara consiguen sendas medallas de bronce. La primera en Techno 293 Sub 17 femenino y la segunda, en la categoría Sub 15 femenina.

Melilla decide a los nuevos campeones de España de Techno infantil y juvenil. Sabor agridulce al haber completado únicamente cuatro mangas en las clases Techno.



Información y clasificaciones : https://t.co/RUNHjSjDWu pic.twitter.com/xHpjiw5xxy — RFEV | Real Federación Española de Vela (@oficial_rfev) February 4, 2023

La falta de viento durante el campeonato melillense ha reducido a cuatro las pruebas celebradas por los Techno y ha impedido salir al agua a los IQFOIL, informa la Real Federación Canaria de Vela en una nota de prensa publicada en su web.

Bárbara ha dominado la prueba con cuatro primeros en las cuatro mangas disputadas. Rafael González-Jaraba, que termina 17ª en Techno 293 Sub 15 M lastrado por los dos UFD de las dos primeras mangas, completa el resultado canario ya que los IQFOIL -en los que participaban seis regatistas isleños- han terminado en blanco.

Inés Álvarez, Paz Martín, Enrichetta Bettini, Diego Marichal, Álvaro Saura y Álvaro Jiménez han integrado la representación canaria en la clase IQFOIL para este campeonato de España.

El equipo estuvo dirigido por los entrenadores José María Martínez e Isidro Henríquez.