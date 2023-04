Cuatro podios para Canarias en el Campeonato de España de 420

Este domingo concluía el Campeonato de España de 420 que venía celebrándose desde el jueves en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Canarias consigue tres subcampeonatos: Paula e Isabel Laiseca (Real Club Náutico de Gran Canaria), Absoluta femenina; Morales-Martín (Real Club Náutico de Arrecife), en Sub 19 masculino; y Padrón-Mesa (Real Club Náutico de Gran Canaria), en Sub 17 masculino. Sumar a ello un bronce con Gabriela Cañibano-Ariane Muñoz (Real Club Náutico de Arrecife), en Sub 17 femenino. Por autonomías, Canarias fue segunda.

Un oro y dos platas para Canarias en el Campeonato de España de 420

59 barcos y 118 regatistas de siete comunidades autónomas han disputado el campeonato organizado el Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.

Cataluña, Baleares, Andalucía y Galicia se reparten las 6 medallas de oro del Campeonato de España de 420



Masculino absoluto - Sebastián Riquelme y Miguel Pérez (Cataluña)

Femenino absoluto y S19 - Maria Perelló y Marta Cardona (Baleares)

La regata comenzó con un día duro el jueves, con picos de viento de hasta 24 nudos y olas grandes, unas condiciones que fueron remitiendo a medida que iban pasando los días, para acabar este domingo con unos 8-9 nudos de intensidad.

Las hermanas Paula e Isabel Laiseca, vigentes campeonas del mundo de 29er, se hacen con la medalla de plata absoluta femenina. Miguel Ángel Morales-Alejandro Martín son los nuevos subcampeones de España Sub 19. En Sub 17, la plata masculina y el bronce femenino son de Canarias con Alberto Padrón-Luis Mesa y Gabriela Cañibano-Ariane Muñoz.