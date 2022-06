Raúl Díaz y Carmen Ortega, ganadores de la carrera vertical nocturna

👋👌🤘 ¡Preparados, listos, fuera!



🟣 Salen los participantes de la Vertical Night Challenge.



🔝 ¡Mucha suerte a todos!



🇬🇧 👋👌🤘 Ready, set, go!



🟣 The participants of the Vertical Night Challenge have left the starting line.



🔝 Good luck, everybody!#TenerifeBluetrail pic.twitter.com/0nhntq3R5O