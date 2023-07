Yasiel Sotero, bronce en el Campeonato de Europa Sub23 en lanzamiento de disco

El discóbolo del Tenerife CajaCanarias Yasiel Sotero subió al podio del Campeonato de Europa Sub23, que se disputa desde el pasado miércoles, 12 de julio, en Espoo (Finlandia), y se colgó el bronce gracias a un mejor lanzamiento de 61.69 metros. De esta manera, el cubano afincado en Vecindario suma su cuarta medalla en la cita continental de categorías menores, tras los oros conquistados en el encuentro Sub18 de Györ (Hungría) en 2018 y Sub20 de Borås (Suecia) en 2019, y el bronce Sub23 de Tallin (Estonia) en 2021. Un currículo espectacular, al alcance de muy pocos, y que alienta su paso a la categoría absoluta en la próxima temporada.

El discóbolo Yasiel Sotero y el marchador Aythamy Afonso, campeón y subcampeón de España Sub23

Más

Sotero alcanzó su gran objetivo en esta competición, en la que ha vuelto a defender los colores de la Selección española: repetir el éxito obtenido en el europeo anterior. No obstante, el resultado no fue el que soñaba. “Con esta medalla termino mi participación en los campeonatos de Europa de categorías menores. Acabo contento con la medalla, pero no tanto con el resultado. Al final, así es la competición y estamos donde teníamos que estar”, declaró para la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) minutos después de su puesta en escena en la gran final de disco, informa el Tenerife Canarias en una nota de prensa.

El discípulo de Francisco Ríos realizó dos lanzamientos válidos. Fue su primer intento el que lo elevó al tercer puesto de la competición, enviando el artefacto a 61.69 metros. El canario compartió podio con el lituano Mykolas Alekna (68.34 metros), gran favorito del encuentro, y el alemán Marius Karges (62.56 metros).

Otra más para la colección, @Yasiel_sotero 🥰🥉



Como siempre, entre los mejores discóbolos de Europa 🔝



Como siempre, acompañado por su entrenador, Francisco Ríos 🧢👏#EspañaAtletismo en #Espoo2023 #PasiónPorCompetir pic.twitter.com/PKswtpc9vi — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) July 15, 2023

Esta medalla vuelve a confirmar su vuelta por todo lo alto a la competición de élite tras pasar un año alejado de las pistas por una operación a corazón abierto. A este nuevo éxito, el blanquiazul suma el récord de España Sub23 de lanzamiento de disco, estableciendo un registro histórico de 64.68 metros. Además, es líder español del año y se ha coronado como el mejor discóbolo nacional de su categoría, tras colgarse el oro en el reciente Campeonato de España Sub23.

La medalla de Yasiel Sotero corona la excelente participación de los canarios en esta competición internacional con la Selección española. El pasado miércoles, 12 de julio, el tinerfeño Aythamy Afonso se convertía en el cuarto mejor marchador Sub23 de toda Europa, gracias a un crono de 1h:25.17 en los 20 kilómetros marcha, su nueva marca personal y nuevo récord canario de esta distancia de su categoría.

La carrera del discípulo de Basilio Labrador, leyenda canaria de la marcha, fue de menos a más y se definió en los últimos metros. Afonso estuvo muy cerca de alcanzar el podio al que subieron finalmente el español Paul McGrath (1h:21.03), el italiano Andrea Cosi (1h:23.02) y el finlandés Jerry Jokinen (1h:24.41).

Así cierra otro capítulo espectacular para el blanquiazul que en esta temporada ha conquistado la plata el nacional de su categoría en 10 km marcha y ha batido otros dos récords regionales Sub23 en 5.000 metros (20:38.39) y en los 35 km en ruta (2h:39:48), la cuarta mejor marca española de la categoría de todos los tiempos. Asimismo, el blanquiazul es el marchador canario más rápido de esta categoría en las distancias de 3.000 metros (12:06.77), 10.000 metros en pista (43:02.47) y 10 km en ruta (42:19).