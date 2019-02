Planas reconoce la preocupación existente en el Gobierno por el futuro del tomate y pepino canarios debido al Brexit

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado este lunes en Gran Canaria que "es muy pronto" para hacer hipótesis sobre la afección del Brexit a España, si bien ha afirmado que existen cuestiones que preocupan en relación al transporte de productos perecederos, de barcos que faenan en aguas de Reino Unido o sobre las exportaciones de tomate y pepino canarios, entre otras.

"De lo que no se conoce es difícil hacer una predicción, y no sabemos en qué va constituir el Brexit. Creo que es el gran problema que tenemos ante nosotros pero no solo Canarias y no solo el sector del tomate, si no toda España", apostilló durante una rueda de prensa en Santa María de Guía (Gran Canaria), hasta donde se ha trasladado para conocer los cultivos tropicales.

Por ello, matizó, el Gobierno central cuenta con un plan de contingencia, así como su Ministerio en el ámbito del sector agroalimentario y del sector de la pesca -aunque este último no afecta a Canarias-, así como desde el punto de vista logístico y del comportamiento de los mercados.

De todos modos, incidió en que "es muy pronto" para hacer hipótesis, pero, a modo de ejemplo, apuntó que, si bien "en teoría no deberían necesitarse en materia vegetal nuevos certificados por parte del Reino Unido para aceptar mercancía procedente de España o de Canarias", admitió que habrá que ver qué pasa a partir del día 30 de marzo.

Por ello, señaló que se está intentando establecer un marco de confianza mutua con el Reino Unido para que, en el caso de que se produzca una salida sin acuerdo, aún "siendo grave y dramático, conseguir que haya una estabilidad" de los intercambios comerciales, para que no se pongan "barreras en los primeros seis, nueve o doce meses", con el fin de que se permita una comercialización normalizada.

Por contra, si hubiera "alguna afectación concreta, España defendería ante la UE la adopción inmediata" de medidas oportunas para apoyar a los mercados.

En el caso de la exportación del tomate y pepino canarios a Reino Unido, puntualizó que es "muy importante" que se consiga que el sector "mantenga esos apoyos", lo que indicó se podría hacer a través de modificación del reglamento comunitario o un mediante una acción específica del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Planas citó otros problemas a los que se enfrentan con el Brexit, como el relativo a la logística, con los 1.000 camiones con matrícula de España que diariamente transportan productos, un tercio de ellos perecederos; o los aproximadamente 90 barcos del País Vasco presentes en aguas del Reino Unido.

Lo que hay que defender con el programa Posei

Planas mostró el compromiso del Gobierno de España de defender el futuro del Posei, programa específico de apoyo a la agricultura de Canarias, para que tenga la misma dotación en los fondos para el periodo 2021-2027, así como la tasa de cofinanciación para el desarrollo rural.

En relación con el futuro del plátano, Planas se refirió a la reunión del comité mixto de España, Francia y Portugal, establecido para coordinar y apoyar al sector, celebrada en octubre de 2018 en París, donde se trataron los interrogantes sobre el futuro inmediato por la liberalización comercial de terceros países.

Sobre ello, señaló que España, "en perfecta coordinación" con las autoridades comunitarias, quiere mantener el apoyo al sector del plátano, que "tan importante" es para Canarias y cuya presencia en el mercado nacional fijó en aproximadamente el 75% de abastecimiento para el conjunto de España, lo que "debe continuar" así.

Si bien, expuso, que para que pueda ser así, también es necesario que tanto desde el punto de vista comercial como respecto a terceros países, "se mantengan condiciones que permitan unos precios satisfactorios" para el productor y para mantener la producción como se ha planteado.