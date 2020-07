Ni rastro del ‘amazon canario’ que Coalición Canaria vendió como ventana al mundo de los productos locales

Sería una especie de “amazon canario” donde se venderían productos agroalimentario locales, que estaría operativo en septiembre de 2019, en una primera fase. Así lo explicaba hace más de un año José Manuel Rodríguez, director de Atos Consulting, empresa adjudicataria en mayo de 2019 de un contrato, con un plazo de ejecución de un año, para crear un canal de venta online de comercialización de alimentos isleños que se exportarían hacia la Península y Europa. En junio de 2020, Pablo Zurita, gerente de la empresa pública contratista, Gestión del Medio Rural (GMR) de Canarias, reconoce que la salida del proyecto se está retrasando y aún no dispone de una fecha de lanzamiento.

Rodriguez pronunció esas palabras en junio de 2019 durante una rueda de prensa para anunciar la iniciativa “pionera” junto al por entonces consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, bajo la presidencia de Fernando Clavijo (Coalición Canaria). En la pasada legislatura, GMR publicó las bases del contrato en diciembre de 2018 con un valor estimado de 400.000 euros, que fue adjudicado a la única entidad que se presentó, con una oferta de 359.890,12 euros.

Esta plataforma estaría alojada en la página volcanicxperiencie.com, una marca para englobar y dar a conocer los productos agroalimentario de las Islas, que a su vez está enmarcada en el programa Crecer Juntos, creado por el Gobierno de Coalición Canaria desde 2015 para fomentar y potenciar la venta de alimentos locales. En la web, durante unos días, ha estado incluido un faldón en el que se anunciaba “próximamente” una tienda online, que contaría con “una selección de productos canarios con reparto en toda Europa”. Ya ha desaparecido.

Incluso llegó a incluir una pestaña que enlazaba, solo durante unos días en junio, directamente a un escaparate de GMR Canarias en la web de Amazon, donde aparecían una serie de productos isleños como gofio, almogrote o vino, adjunto a un precio, el tiempo de envío y una descripción. “Alguien pensó que mientras se cerraba el proyecto era buena idea que quien quisiera comprar, tuviera esta opción”, explica Zurita. Ese listado creado en la página de la compañía estadounidense es fruto de otra iniciativa distinta con la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (Proexca) para comercializar producto local fuera de las Islas.

“La idea con la plataforma online no es esa”, explica Zurita, quien reconoce que la oferta publicada en Amazon “está teniendo compras bastante limitadas” por cuestiones de logística que encarecen la llegada del producto. El objetivo es “tener un canal independiente, a través de volcanicxperience.com, en el que se involucrará a cada productor que quiera participar y que funcionará como una ventana de comercialización especifica”. En estos momentos, la web ya no contiene el anuncio de la tienda online ni la pestaña.

El proyecto incluía el diseño, desarrollo y mantenimiento de un software para tramitar los pedidos en una web especifica, en la que cada productor tendría su espacio para presentar su oferta. Estarían englobados una veintena de grupos de productos como quesos, papas, mojo, cervezas o pata de cerdo asada, divididos en un formato de búsqueda por su tipo, procedencia, productor, consideración como ecológico o pertenencia a denominación de origen, así como si contiene o no lactosa, azúcar añadido, gluten o cualquier alérgeno.

Además, la gestión logística de los pedidos se realizaría desde las instalaciones de GMR en Santa Cruz de Tenerife y se pondría a disposición otro “en espacio IVA” para mejorar la distribución hasta el cliente final en la Península o en Europa. Este debería contar con una capacidad mínima inicial de 400.000 kilogramos anuales y con los medios humanos y materiales adecuados para la preparación, empaquetado y etiquetado de los productos. Durante la presentación del proyecto, Atos Consulting anunció que ese espacio estaría ubicado en Barcelona.

GMR reconocía en las bases que no dispone de plantilla especializada para poner en marcha y mantener el sistema y, por ello, procedió a la contratación de una empresa que acreditara “la solvencia adecuada”. Como mínimo, el personal para el desarrollo de la plataforma y la logística estaría formado por un responsable técnico del proyecto, un técnico de soporte para la web, un técnico para el diseño gráfico y optimización de la web, un community manager para promocionar la herramienta por redes sociales, un responsable de logística y de coordinación de las ventas a jornada completa y un administrativo para la gestión logística con dedicación de 20 horas semanales. También se establecían plazos máximos de entrega en espacio IVA: de 48 horas para clientes en Península y de cuatro días al resto de Europa. Si el producto se encontrara en las Islas, el periodo se ampliaría hasta dos semanas adicionales.

“Problema técnico"

El gerente de GMR dice que el retraso del proyecto se ha debido a “algún tipo de problema técnico que ya se está solucionando”. Por su parte, la empresa ha explicado a este periódico que “la razón por la que no se ha avanzado con la herramienta se sale del perímetro de Atos” y sostiene que no pueden ofrecer más detalles al respecto. Esta entidad, que pertenece a una compañía europea de servicios de tecnologías de la información y cuenta con más de 100.000 empleados en 72 países, trabaja desde 1997 en las Islas, donde creó la empresa local Atos Consulting Canarias, SAU, que opera en la Zona Especial Canaria (ZEC). Se trata de un espacio incluido en el Régimen Económico y Fiscal de las Islas autorizado por la Comisión Europea que incluye una serie de ventajas fiscales para fomentar el establecimiento de empresas en el Archipiélago.

Zurita añade que Atos Consulting subcontrató a otra entidad, llamada Pandorga WM SL, a la que pertenece Maravitia -una plataforma online con sede en Tenerife que se dedica a la comercialización de productos locales-, para colaborar en la gestión, la creación y el desarrollo de la herramienta. Cuando daba sus primeros pasos, esta iniciativa resultó ganadora de un concurso de ideas convocado por las cuatro patronales turísticas canarias (Ashotel, Asolan, FEHT y Asofuer) para vincular el sector primario a la principal economía de las Islas, cuyo acto de entrega de premios estuvo presidido por Clavijo. En 2018, Atos y Maravitia cerraban una colaboración para mejorar la plataforma de comercio electrónico y que pudiera llegar a clientes en Europa.

Antonio Rodríguez, director ejecutivo de Maravitia, explica que hasta ahora la labor de esta herramienta en el proyecto de GMR se limita a un asesoramiento, puesto que Atos Consulting “se quiso inspirar” en esta iniciativa ante la posibilidad de que “alguien pudiera sacar un producto de Canarias y entregarlo en toda Europa, tardando unos dos o tres días, porque tenemos almacenamiento en Barcelona y capacidad logística”. Pero “no somos los encargados de ejecutar el proyecto de la empresa pública”, añade. En todo caso, Rodríguez desvela que se prestaría el servicio logístico de Maravitia en la Península una vez estuviese en funcionamiento la tienda online en volcanicxperience. “Pero a nosotros no nos han contratado”.

Aunque los proyectos son, a priori, similares, Rodríguez especifica que en Maravitia es el productor el que se registra en la plataforma online, vende su oferta y corre con los riesgos, mientras que en vcolcanicxperiencie “es diferente”, porque es GMR, o la entidad contratada, quien comprará o venderá y se encargará de su promoción. “Es otra formula”, sostiene Antonio Rodríguez, ququien fuera teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Protección Civil y Montes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 1999 a 2003, durante uno de los mandatos de Miguel Zerolo (CC), en prisión tras ser condenado a siete años de cárcel por el caso de Las Teresitas.

Por su parte, el gerente de GMR alega que el proyecto se ideó y adjudicó con su antecesor al frente de la empresa pública, a la que él entró en enero de este año: “Esto me lo he encontrado al llegar”. A su juicio, la tienda online debería haber estado ya en funcionamiento y, en este sentido, asegura que están “apretando” al contratista para que sea una realidad. En cualquier caso, mantiene que “no se puede salir en balde, ni hacer una prueba a ver qué pasa; todo debe estar atado y probado. Tenemos que esperar a que funcione correctamente” porque será una web operativa “durante las 24 horas con pedidos y gestiones en almacenes”. Además, añade que, aunque “este retraso no es deseable”, no es muy significativo y no se aleja de la normalidad de ejecución de un contrato público, “como las obras públicas”, por ejemplo. “Cuando esté lista, habrá que explicar esos retrasos”, concluye.