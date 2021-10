Invocar derechos heredados de conquistadores es indecente

Tenemos que rechazar con contundencia por injustas y humillantes las afirmaciones realizadas el pasado 18 de octubre y publicadas en Canarias Ahora por D. Carmelo Santana, nuevo gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, porque asegura que no hay una situación que “amerite” la declaración de zona sobreexplotada. Quiere decir D. Carmelo Santana utilizando la palabra “amerite”, que “no nos merecemos”o “que no somos dignos de merecer”que se apruebe la Declaración de Zona Sobreexplotada para la Cumbre y medianías de Gran Canaria.

D. Carmelo Santana quiere ignorar las consecuencias de la política errática e irresponsable del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria y el riesgo que estamos corriendo todos los habitantes de esta isla.

Posiblemente la enumeración de unos datos básicos que ponemos sobre la mesa, le haga reflexionar.

1º El nivel freático está en los 700 msnm aproximadamente, lo que significa que las cumbres y las medianías altas están secas por dentro y que el agua subterránea, que es de todos los grancanarios, está siendo expoliada por los pozos y galerías situados en los Altos de Galdar y Guía, Degollada de Las Palomas, Cueva Grande, Camaretas y otros, y que están provocando la desecación delas entrañas de la isla y como consecuencia, la desaparición de miles de nacientes en toda las medianías altas y en la cumbre, que mantenían la producción agrícola y ganadera de esta parte de la isla.

2º La falta de agua para riego por la extracción masiva de agua subterránea, ha tenido como consecuencia el abandono de grandes huertas agrícolas y de ganado y las consecuencias del abandono del campo son evidentes: una fuerte erosión, el crecimiento de vegetación de sustitución en tierras de cultivo, la acumulación de grandes cantidades de material vegetal que es gasolina para los incendios, y ya, ni los pinos beben agua porque el agua se encuentra a cientos de metros de profundidad y se están secando a miles.

3º La continua desaparición de los nacientes del agua que utilizábamos para riego, ha expulsado al 80% de las personas que vivíamos en la cumbre y medianías altas, desde los años 60 del siglo pasado hasta nuestros días.

Esta política de desecación del campo, llevada a cabo entre otros por el Cabildo, porque se llevan el agua de la cumbre a la costa, pone en riego permanente la vida de más de 10.000 personas, como sucedió durante los incendios de nivel 5 y 6 en los años 2007, 2017 y 2019.

4º Filosofa D. Carmelo Santana argumentando con lo obvio, y es que “Todo depende mucho de la zona de la que se sea, de las necesidades de cada uno y de la disponibilidad que tenga de ese recurso hidráulico”,y que “el problema se genera a través de experiencias personales de acceso al recurso”. Interpretamos de las palabras de D. Carmelo Santana, que nos tenemos que joder, aguantar y callar.

5º Sentencia D. Carmelo Santana que“definir así, en una forma general, esa circunstancia para mí es temerario”y por el contrario, le preguntamos: ¿No le parece más temerario seguir con el actual estado de sobreexplotación del acuífero que pone en riesgo el futuro sostenible de todos los grancanarios?

Aduce por otra parte D. Gilberto Hernández, que es otra parte interesada en la explotación del agua de las cumbres porque es directivo de la Heredad de Aguas de Las Palmas, Dragonal, Bucio y Briviesca que agrupa, según dice, a unos 300 comuneros y está formada por propietarios de tierra con agua y que desde 1501 gestiona el caudal que se desvió desde la Cuenca de Tejeda y que por “derechos adquiridos, reconocidos y legalizados”, y se encarga de la gestión, distribución y venta del agua que sale del naciente de La Mina.

Invocar derechos heredados dela época de los conquistadores ES INDECENTE, porque más bien fue una sustracción a los pobladores cumbreros, a la que hay que añadir las nuevas extracciones que se hacen sin compensación a los vecinos de la cumbre y que nos han arruinado la vida.

Además reconoce D. Gilberto, directivo de estas Heredades de Aguas, que venden el agua, entre otros, del naciente de la Mina. Entendemos que si también sus heredades se dedican al negocio especulativo de la venta de agua, suponemos que se está declarando a Hacienda por ello.

Por último, también reconoce el D. Gilberto Hernández que “lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de aguas fósiles acumuladas durante miles de años que se han explotado durante siglos. Y lo segundo, es que el acuífero no se recarga igual porque desgraciadamente llueve mucho menos que antes”, y que “la Mina daba hasta 50 litros por segundo en los años 40 y 50 y ahora estamos entre 8 y 10”.

CONCLUIMOS, que tanto D. Carmelo Santana como D. Gilberto Hernández han dado razones más que sobradas para declarar a las Cumbres como Zona Sobreexplotada, léanse de nuevo sus declaraciones: “Se trata de aguas fósiles acumuladas durante miles de años que se han explotado durante siglos; Que el acuífero no se recarga igual porque desgraciadamente llueve mucho menos que antes; que la Mina daba hasta 50 litros por segundo en los años 40 y 50 y ahora estamos entre 8 y 10; que la heredad se encarga de la gestión, distribución y venta del agua que sale del naciente de La Mina; que hay 2.423 explotaciones en situación regular y 1.086 fuera de registro.

Las extracciones de agua fósiles subterráneas de la Cumbres y Medianías altas de Gran Canaria son muy superiores a las infiltraciones producidas por las lluvias y en los últimos años se ha seguido con la política suicida legalizado más de 600 explotaciones de agua subterránea, que son aguas fósiles que nunca se debieron extraer, contribuyendo aún más a la desecación de la isla y al cambio climático.

Por otra parte el Cabildo reconoce que existe una deuda histórica con la zona de la Cumbre y el mismo Presidente del Cabildo dice que el "sistema por el cual el agua extraída en las zonas altas acaba en las zonas bajas de la isla” y “que el nivel de explotación ha provocado un proceso de descensos importantísimos en el nivel freático y el empeoramiento de la calidad de las aguas subterráneas…”, declaraciones realizadas en la cumbre el pasado 15 de octubre.

Además, ahora nos quitan el agua de lluvia que iba destinada a la agricultura de la presas de Chira y de Soria y que pagamos los agricultores a 20 euros la hora, y se la regalan a las eléctricas, para que ellos nos cobren la electricidad a precio de oro.

No es cierto que el agua desalada vaya a llegar a los agricultores porque no se recoge ni en el proyecto, ni en los modificados, ni en el contrato con las eléctricas. Además, aunque llegara el agua desalada, tampoco sirve para la agricultura, miren lo que dicen los productores plataneros de La Palma “que el agua desalada es de peor calidad, que solo vale para una emergencia de corto tiempo para que no se mueran las plantas, pero no vale para producir”. En el caso de las aguas embalsadas con alta insolación, mucho menos, porque crean bromato de potasio y boro, que son veneno para las plantas.

Tampoco son ciertos los datos que dio el Sr. presidente del Cabildo en la rueda de prensa que celebró en la cumbre, porque hizo una recopilación de proyectos preexistentes de toda la isla, unos realizados y otros por realizar, para dar una apariencia de planificación. Ello no significa que haya un proyecto específico para la Cumbre, ni mucho menos que haya inversiones presupuestadas y aprobadas. La única financiación real que ha hecho el Cabildo es de 227.699,00 euros, para precisamente, instalar una tubería para llevarse el agua de la Mina de Tejeda a las Tirajanas. Hasta la fecha, el Cabildo no tiene previsto construir las balsas necesarias para almacenar el agua de invierno e instalar las tuberías necesarias para llevar el agua a todas las zonas agrícolas de la cumbre, como en reiteradas ocasiones se lo hemos solicitado.

La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria que agrupa a miles de personas en una veintena de Asociaciones, federaciones y colectivos, con apoyo de muchísimos grancanarios, SOLICITAMOS en coherencia con lo que ha expresado por el Sr. presidente del Cabildo, que se proponga urgentemente al pleno del Cabildo la Declaración de las Cumbres y Medianías altas como Zona Sobreexplotada.

La Declaración de las Cumbres y Medianías altas como Zona Sobreexplotada se debe hacer para garantizar la recarga del acuífero y que pase de los 700 a los aproximadamente 1.300 mnsm. Negarse a esta declaración, que debe hacerse por parte de todos los representantes en el Cabildo, es negarse a luchar contra el cambio climático en Gran Canaria.

La recarga de acuífero de Gran Canaria es posible. Para ello es necesario que el Cabildo gobierne para todos los grancanarios gestionando racionalmente la extracción y garantizando la recarga del acuífero, como así lo hizo en la isla de El Hierro aplicando medidas para ello, que ha vuelto a niveles aceptables en sus acuíferos.

De la recarga del acuífero de las cumbres de Gran Canaria depende poder recobrar todos los nacientes para asegurar la biodiversidad y riqueza natural que ahora estamos perdiendo.

Depende también que podamos cultivar y no ser tan dependientes del exterior. Ver brotar el agua en los barrancos, reverdecer Gran Canaria y tener un grado de humedad suficiente para evitar los incendios y que no terminen con la vida de algunos lugareños, como ya pasó en el incendio de 2017, porque estamos convencidos que la Declaración de las Cumbres y Medianías altas como Zona Sobreexplotada es la única forma de garantizar una isla sostenible.