Megayates en el Puerto

Me acuerdo hace muchos años, allá por la mitad del siglo pasado, que más o menos al lado del Castillo de La Luz estaban los astilleros primigenios portuenses, ASVASA, y por allí los niños de la época cogíamos lombrices, cangrejos, longorones, pescábamos, y nos bañábamos con gran enfado de nuestros padres que preferían que fuéramos a Las Canteras, pero nosotros, ya galletones, ni caso y buscando un poco el aliciente del Castillo para jugar a los bucaneros, a los piratas, a hacer guirreas de corsarios tales y cuales. Por cierto, que mi hermano Oscar nos dio un susto tremendo a mis padres y a mí un buen día que se fue con unos amigos al Castillo de La Luz, no aparecía bien entrada la noche, y al final lo encontré haciendo de pirata Barbarroja en la fortaleza medieval. Ahora de repente me encuentro con la noticia del proyecto de un taller de megayates, que menos mal que no me lo van a colocar al lado del Castillo sino un poco más allá, en el Refugio, pero en donde según me cuentan algunos expertos el estropicio será de una dimensión preocupante por las propiedades de las materias primas utilizadas, metales pesados, hidrocarburos, aceites minerales, productos tóxicos, que pasarán al aire, al agua, al suelo en forma de gases contaminantes, aguas residuales y partículas sólidas.

Se expone además a una población de casi ocho mil personas a la emisión de ruidos, chorreado de superficies metálicas o a la soldaduras, y además con una estructura de veinticuatro metros de altura que empeoraría el paisaje al bloquear la vista del Castillo de La Luz desde el frente marítimo. Este proyecto ha movilizado de momento a varios colectivos que han presentado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria más de doscientas firmas de asociaciones vecinales, movimientos sociales y ecologistas, reclamando que se elabore un informe de impacto medioambiental. Indudablemente es para pre-ocuparse al menos de este asunto/trasunto que tiene a mal traer a toda La Isleta.

La construcción de un taller de reparación de megayates en el istmo de Santa Catalina, en el muelle de El Refugio de la capital grancanaria, ha movilizado a varios colectivos que han presentado en el Consistorio más de 200 firmas “de asociaciones vecinales y movimientos sociales y ecologistas de la ciudad” reclamando que elabore un informe de impacto medioambiental. La Federación de Foro de La Isleta y Gran Canaria Renace consideran que el proyecto tendrá un impacto visual con el Castillo de La Luz y comprometerá la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de la zona, y han pedido que el proyecto se traslade a otra parte del Puerto de La Luz.

El proyecto nació de la iniciativa de Juan José Cardona desde hace tres años, fue adjudicado a la empresa Rodritol, y ahora el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, coincide con Cardona y la propia empresa Rodritol en que la obra no tendrá ningún impacto medioambiental negativo, pero Foro de La Isleta y Gran Canaria Renace indican que Salud Pública ha advertido que el proyecto puede suponer un notable riesgo para el medio ambiente y las personas. El taller contará con tres edificaciones y una de ellas alcanzará los 24 metros de altura, y los vecinos de La Isleta han manifestado su preocupación por esta obra, y han remitido a la Dirección General de Salud Pública un informe, que revisará todo este entramado que nació con Juan José Cardona y que Luis Ibarra pretende culminar. A ver….