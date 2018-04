32 artistas de 11 países tomarán parte en la 27º edición de Womad Cáceres

La presentación de la programación completa ha tenido lugar este miércoles en el Gran Teatro de Cáceres. Durante la misma, que ha sido presentada y moderada por la directora del Gran Teatro, Silvia González Gordillo, la alcaldesa cacereña, Elena Nevado, ha comentado que “Womad Cáceres ha crecido en el corazón del centro histórico de la ciudad y no se entiende fuera de este hábitat. Existe desde hace mucho tiempo una unión simbiótica que vincula a Womadáceres cada primavera”.

Por su parte, Rosario Cordero, presidenta de la Diputación de Cáceres, subrayó el compromiso de las instituciones con el festival y su proyección más allá de la ciudad en que se celebra: “Womad es Cáceres, pero también es la provincia y es Extremadura. La particularidad de Womades que ofrece al público una música que se sale de lo norma”.

Leire Iglesias, consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, destacó la presencia de bandas extremeñas en el Escenario Ijez@Womad y los valores de este encuentro multicultural: “ Womad es reivindicación. Pertenezco a la generación del Womad, un festival que cuenta con un plus: los valores de participación, convivencia, solidaridad e integración”.

Por su parte, Dania Dévora, directora de Womad Cáceres y encargada de dar todos los detalles del cartel, apuntó que esta “27ª cita es una edición especialmente mágica”. Reivindicó el concepto de womero, tantas veces despreciado, “porque es una manera de sentir la cultura, de vivirla con curiosidad y de disfrutarla. Además de destacar la riqueza musical de Extremadura, convenientemente representada a través de 14 bandas, señaló que “la programación es como un puzle en el que no caben cuotas. El factor sorpresa que siempre representa el cartel artístico se construye con mucho tiempo, armonía y compromiso

32 artistas de 11 países

El festival, que tiene el respaldo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento cacereño a través del Consorcio Gran Teatro, ha diseñado una amplia programación con la que confía en que los muchos asistentes que transiten por los diferentes escenarios instalados en el casco histórico de la milenaria ciudad extremeña disfruten, saboreen, intercambien y se atrevan a experimentar con las diversas y novedosas propuestas. El cartel artístico de Womad Cáceres 2018 incluye las actuaciones de 32 artistas de 11 países: Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Malí, México, Namibia, Reino Unido, Senegal y Siria.

Desde el jueves, cuando la Plaza Mayor vuelva a ser el escenario de la jornada inaugural, hasta el domingo, sonarán las sugerencias sonoras de nombres llegados de otras latitudes, especialmente del continente africano, como Elemotho Gaalelekwe, Hermanos Thioune, Orchestra Baobab y Oumou Sangaré; del otro lado del Atlántico estarán los estadounidenses !!! (chk chk chk) y Red Baraat, los colombianos Canalón de Timbiquí y el dúo mexicano Sotomayor; Dot to Dot,MounQup y Sand Palace Arts se convertirán, junto a los españoles Enric Montefusco, Papaya, Soleá Morente y Napoleón Solo y The Gramophone Allstars Big Band, en los representantes europeos; la castigada Siria tendrá como embajador al sorprendente Omar Souleyman y la lejana India a los The Ska Vengers, que combinan ska, dub, punk, jazz y rap.

Denominación de origen extremeña

La música con denominación de origen extremeña será de nuevo una de las grandes protagonistas de esta cita. La presencia de bandas de la región es una de las señas de identidad de Womad Cáceres desde sus casi tres décadas de ininterrumpida historia.

En esta ocasión los elegidos por la organización han sido El Pelujáncanu, Lino Suricato, Milo Ke Mandarini, Happy New Year & 3 AM, Libertango Extremy Supertennis, a los que se sumarán los ocho artistas que tocarán dentro de la programación del Escenario Ijex@ Womad. Por tercer año consecutivo, Womad presenta, en colaboración con el Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura y de la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura, el Escenario Ijex@ Womad. Este espacio, situado en la Plaza de Santa María, es la plataforma ideal para las bandas emergentes extremeñas, que tienen la oportunidad de presentar su trabajo en un gran evento y compartir cartel artístico con grandes figuras consolidadas del panorama internacional. Los ocho grupos seleccionados son: Arte Unfly, Lejin,Paradise Key, Picatoste, R.A.I.N., RMD Beatmaker, Shoul&LibraLoggia y Subterráneos.

Talleres para todas las edades

Womad Cáceres es igualmente un territorio para el aprendizaje, para aproximarse a otras formas de expresión no necesariamente musicales. Quizás el mejor lugar para dejarse llevar por los deseos de enseñanza sea el que ocupan los talleres para adultos y para niños. Para los mayores habrá cita en la Plaza de San Jorge con las sonoridades africanas que proponen unos viejos conocidos del público cacereño: Hermanos Thioune. Los más pequeños tendrán que vérselas en el Museo Casa Pedrilla con el mundo de los insectos y su importantísimo papel en el ecosistema del planeta que les sugerirán Dot to Dot, María Andrada y Sand Palace Arts. Las actividades desarrolladas en los talleres tendrán su punto culminante en el pasacalles con el que se cerrará el domingo esta nueva edición del festival.

Ciclo de Cine Womad-Casa África

La programación incorpora también un Ciclo de Cine gratuito, como todas las actividades del festival, en la Filmoteca de Cáceres, que llega de la mano de Casa África. Se proyectarán tres largometrajes actuales de temática africana: Trop noire pour être française, Clando y Nelson Mandela: the myth and me.

Encuentro con el mágico universo de las palabras

Por tercer año se desarrollará la actividad Mundo de Palabras, que acerca la expresión hablada y sus distintas manifestaciones literarias por distintos emplazamientos de la ciudad. Desde su irrupción en la edición 2016, el público se ha encariñado con una propuesta diferente que atrae a quienes, además de disfrutar de la música en directo, aprecian la riqueza del festival como un espacio de intercambio cultural en todas sus disciplinas. “Los lectores de mundos”, “Dibujos escritos”, “Neandertat”, “Me basta el ruido” y “Más que palabras” conforman la programación de este mágico universo de las palabras.

Mercado Global, Comidas del Mundo y ONG

Las coquetas plazas de Santa María, San Mateo y Las Veletas, enclavadas en el casco histórico de la capital cacereña, acogerán los 19 puestos de artesanías del Mercado Global, los siete espacios consagrados a las Comidas del Mundo y el territorio de solidaridad en el que una representación de diferentes ONG darán a conocer sus proyectos humanitarios. Además, tras la exitosa colaboración de la pasada edición, Cada Lata Cuenta volverá a estar presente este año en Womad Cáceres, en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, con una serie de acciones de concienciación para fomentar el reciclaje de latas de bebidas.