El CAAM abre sus exposiciones de verano con los artistas multidisciplinares Hildegard Hahn y Nabil Boutros

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) inaugura el próximo jueves 20 de julioa las 20.00 horas las primeras exposiciones del verano, dos retrospectivas dedicadas a la artista canaria de origen checo Hildegard Hahn y al artista egipcio Nabil Boutros.

La primera de ellas, Retro- Retrorreflexión, ofrece un recorrido a través de las obras más representativas de la producción de Hahn a lo largo de sus 40 años de trayectoria profesional. La muestra, comisariada por la especialista canaria Dalia de la Rosa, se expondrá hasta el 21 de enero en la sede principal del CAAM, con entrada libre y gratuita.

Hildegard Hahn (Koslau, Chequia, 1938) es una artista multidisciplinar afincada en Gran Canaria desde el año 1975. Estudió Bellas Artes y Filosofía en la Universidad alemana de Stuttgart. Ha expuesto en Canarias y en Alemania, y su trabajo está presente en colecciones públicas de instituciones de las Islas como el Centro Atlántico de Arte Moderno y la Casa de Colón, dependientes del Cabildo de Gran Canaria, y en el Centro de Arte La Regenta, así como en diferentes centros e instituciones públicas de Alemania.

La segunda exposición, Ojalá estuviera en Egipto (I wish I was in Egypt), está comisariada por la especialista griega Katerina Gregos y también se podrá ver hasta el 24 de enero.

Nabil Boutros vive y trabaja entre El Cairo y París. Utiliza diferentes medios de expresión artística, como pintura, escenografía, instalaciones y fotografía. Egipto y Oriente Medio han estado durante mucho tiempo en el centro de su trabajo de investigación. Como respuesta a sus propias preguntas, ha realizado grandes series fotográficas en las que aborda diferentes temáticas, como los rituales y la vida cotidiana de los coptos (población egipcia que profesa algún tipo de fe cristiana), la música popular en Egipto, los hamanes de Sana’a, en Yemen, la sociedad beduina de Jordania o la modernidad en Egipto.

Desde 2006 aborda temáticas más globales y críticas, como la relación con la religión, el poder y los sistemas de información, en forma de instalaciones, intervenciones en el espacio público o vallas publicitarias. Boutros ha impartido y realizado numerosas clases magistrales de fotografía y lectura y análisis de imágenes en medios de comunicación en muchos países de Oriente Medio y África Occidental.