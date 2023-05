Tiara, la nueva promesa del R&B en Canarias

Tiara es una prometedora cantante, songwriter, compositora y beatmaker, con raíces sudamericanas, afincada en Santa Cruz de Tenerife desde 2008. Tras una vida queriendo dedicarse a la música, con las dificultades que eso le ha supuesto, la artista se profesionalizó hace tres años. La joven, especializada en R&B y, además, en el trap y el trapsoul, habla sobre sus influencias, su nuevo proyecto musical y la situación de la música urbana en Canarias.

Pregunta. Comenzaste tu andadura en el mundo de la música, como cantante, a inicios de 2023, por lo que el público todavía te está ubicando. ¿Cuándo y cómo surge la idea de iniciar tu carrera musical?

(Respuesta). Llevo toda la vida queriendo dedicarme a esto. Realmente, siempre he estado muy metida en el mundo del baile y de la música, desde que era una niña. Empecé a tomármelo en serio a los dieciséis, pero de manera profesional hace unos tres años. Desde entonces, he estado trabajando behind the scenes hasta mi debut público en este 2023.

Siempre es difícil empezar un proyecto, independientemente del ámbito que sea. ¿Cuáles son las principales dificultades que te has encontrado a la hora de comenzar tu recorrido en la música?

Pues diría, además de la parte económica, que tristemente influye mucho, la presión que existe sobre el hecho de querer dedicarte a un ámbito artístico dentro de un estatus social de bajos recursos. Todo ello, basándome en mi experiencia personal. Si te digo la verdad, en mi familia no se veía viable, ya que había que hacer dinero. Entonces, te encuentras con las frases de “la música no es un trabajo” y “pero, a parte de ello, que es tu hobbie, ¿a qué quieres dedicarte?”. Tuve que romper con eso, independizarme y luchar por mi sueño de trabajar en la música. Fue todo un proceso y uno de los pasos más fuertes que me vi impulsada a dar.

Una de las claves para conocer a un artista es observar el background e influencias musicales que han construido su figura. ¿Quiénes son tus referentes o las personas que más han influido en tu visión artística?

Me crié con un amplio abanico de influencias musicales. Desde el jazz, bossa nova, salsa, música clásica, hip hop, soul, R&B, reggaeton… hasta el rock. Empecé haciendo temas de rap y cantando canciones de R&B y soul que me gustaban. De ahí, te diría que mis mayores referentes actuales son Kaash Paige, Summer Walker, SZA, Kehlani, Don Toliver y Partynextdoor, entre otros.

Aunque no es cuestión de encasillar a ningún cantante, por lo general, siempre hay algún género musical de preferencia en el momento de crear una canción y/o proyecto. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué? ¿Te planteas experimentar nuevos géneros?

El mío está entre el R&B contemporáneo, el trap y el trapsoul. Supongo que es porque es lo que más me llama a nivel creativo, donde me siento más identificada y cómoda. Aún así, estoy súper abierta a experimentar y desarrollarme en otros estilos. Amo hacer música y no me cierro a ella en ningún sentido.

Tu primer álbum, titulado You, salió el pasado 7 de abril y cuenta con nueve canciones. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Cuál es el concepto del disco? ¿Estás contenta con el resultado final?

You surge gracias a la motivación de dos personas, Ashley y Fran, dos artistas y amigos que vieron potencial en mí. Empezamos a hacer temas sin una idea definida, pero poco a poco fue cogiendo forma. Hubo descartes de canciones, días difíciles, mucha superación personal, lágrimas, risas, pero, sobre todo, mucho esfuerzo. El concepto del álbum es de carácter relacional/sentimental. Comienza con el tema ‘You’, que da nombre al disco, y que alude al momento en el que te gusta alguien y estás en un punto de enamoramiento con esa persona. Termina con Ydk, donde se cuenta el proceso de una relación que inició y terminó, pasando por diferentes etapas. De ahí que el estribillo sea “You don´t know how to love” (“No sabes cómo amar”).

Realmente You significa “You Overcome Unconsciously” (“Tú te superas inconscientemente”) lo que alude tanto a la temática del disco como a mi experiencia personal haciéndolo. Estoy muy contenta y orgullosa, de todo corazón, con el resultado final.

Hasta el momento, todas tus canciones han sido en inglés. ¿Planeas seguir publicando nuevos temas en este idioma o tienes pensado hacer alguno en español?

Esta es una pregunta que me suelen hacer. Puedo entender el impacto, ya que no es habitual que la música que sale de aquí, de Canarias, sea en inglés, pero creo que es solo cuestión de abrirse a ello. El proyecto de You lo sentí de esa forma y, como tengo la capacidad de hacerlo, entonces lo vi claro. De todos modos, la respuesta es que sí. Tengo canciones preparadas tanto en español como en spanglish.

En estos últimos años, la situación del panorama musical en Canarias ha crecido de forma exponencial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿A qué crees que se debe? ¿Recomendarías algún nuevo talento o figura de las Islas?

Aquí hay gente muy dura y con mucho que decir y enseñar. Es una pena la escasez de salas, oportunidades y espacios que hay para el arte y la música en Canarias. Estoy segurísima (y de eso nos encargamos los que queremos vivir de esto también) que en un futuro habrán más facilidades. De hecho, la cosa ha mejorado desde hace unos años y pienso que se debe a que cada vez tenemos más escena.

Voy a nombrar productores, porque nadie habla de la ola de beatmakers que hay aquí y creo que merecen su difusión: FRNKDLC, Woody, Cuki Music y IamYBS. He podido trabajar con los cuatro y no somos conscientes de los pedazo de productores que tenemos en las Islas y el poco reconocimiento que tienen.

Por último, ¿cuáles son las aspiraciones que tienes como artista? ¿Algún plan o proyecto musical a futuro que puedas contar?

Quiero vivir de esto y llegar al máximo que sea posible a todos los niveles. Tengo mucho material e ideas futuras, esto ha sido solo el inicio. Puedo decir que tengo temas en solitario, colaboraciones y un próximo trabajo musical, en formato EP, a corto plazo.