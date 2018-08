La web de Ryanair da problemas para aplicar el descuento del 75 % a los residentes de Canarias y Baleares

La página web de la compañía Ryanair está dando problemas en los últimos días a la hora de aplicar el descuento de residentes en Canarias y Baleares. Al intentar comprar vuelos desde estos destinos no solo no aparece claramente el descuento aplicable sino que, aún haciendo distintas pruebas con destinos y fechas el resultado siempre es cero.

Las quejas ya han pesado a recorrer las redes sociales, especialmente en Twitter, donde hay usuarios que preguntan a la compañía el motivo por el que no aparecen billetes a ningún destino de la Península.

Según recoge este domingo la agencia Efe, ya la asociación de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (Consubal) ha denunciado que Ryanair está "tomando el pelo" a los residentes del archipiélago porque en su web no se puede aplicar el descuento del 75 % para viajar a la Península que ha aprobado el Gobierno recientemente.



La web de Ryanair no permite este fin de semana comprar muchos vuelos desde Canarias a la Península.

La organización está recibiendo un gran número de llamadas de consumidores con derecho a este descuento que no pueden reservar viajes a la Península con esta compañía al impedir que se beneficien de esa ayuda, según informa en un comunicado.



La empresa irlandesa ha modificado su web de tal forma que si un usuario quiere hacer una reserva y beneficiarse del descuento de residente no es posible, quedando las diferentes opciones en blanco.



Por el contrario, si se opta por contratar un billete normal, sin descuento, no hay ningún problema para formalizar la reserva electrónica, destacan los afectados de Baleares. En el caso de Canarias, ni si quiera deja comprar billetes sin descuento de residentes a la Península, si se hacen distintas pruebas en su página web.



El portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, avanza que están dispuestos "a llegar hasta las últimas consecuencias" para que las administraciones públicas sancionen a Ryanair de "forma ejemplar".

No es la primera vez que Ryanair decepciona a sus usuarios con la aplicación del descuento de residentes, ya que empezó a aplicarlo un día después de que entrara en vigor, a pesar de que el resto de compañías ya lo respetaban.