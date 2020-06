Empresarios del ocio nocturno de Canarias vuelven a recriminar al Gobierno que "olvide" a las 1.300 empresas del sector

Empresarios del ocio nocturno de Canarias han vuelto a afear este martes al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que se haya "olvidado" de las 1.300 empresas del sector y de sus 10.600 empleados en el proceso de desconfinamiento de la crisis desatada por la COVID-19.



Así se han expresado en una nota de prensa remitida por la asociación de empresarios Ocio Nocturno, constituida recientemente, y la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, perteneciente a la patronal turística de esta provincia. Ambas han expresado su sorpresa por el "abandono" al que creen que les ha sometido el Gobierno canario en la desescalada hacia la llamada nueva normalidad.



Desde el sector critican que el Ejecutivo regional "no haya hecho, una semana más, ni una sola mención a un sector duramente golpeado por esta pandemia, que no abre las puertas de sus negocios desde el 14 de marzo" y al que preocupa el impacto de "los crecientes botellones en parques y playas o las fiestas privadas en villas o barcos" que se suceden "sin que nadie controle nada".



“Nos parece bien que Ángel Víctor Torres, como presidente del Gobierno autonómico, piense en ayudas para los 6.200 empleados y 67 concesionarios existentes, según su propia patronal Faconauto, y sentimos que se está olvidando, una vez más, por completo" del sector del ocio nocturno "y los miles de puestos indirectos que también viven gracias a este negocio", afirman estos empresarios.



El colectivo se pregunta "qué sucederá cuando, a partir del 21 de junio, lleguen miles de turistas a las islas, y muchos de ellos demanden poder continuar de fiesta y los locales de ocio nocturno estén cerrados".



"¿Les tiraremos a la calle a hacer un botellón con nuestros jóvenes?", plantean en su comunicado estos empresarios que dicen sentir que "se les está arrojando al cierre definitivo en muchos de los casos, puesto que se han limitado a legislar que no pueden abrir sus negocios, pero se han olvidado de legislar que durante este periodo queden exentos del pago de alquileres o impuestos".



El sector confía en que se le permita abrir los locales cumpliendo con las normas impuestas por las autoridades competentes "y pudiendo completar hasta un 70% de sus aforos, lo que les permitiría intentar acercarse a cubrir los numerosos gastos que genera cada establecimiento".



También esperan estos empresarios del ocio nocturno "que cada semana, si los contagios continúan cayendo, se vayan flexibilizando las medidas hasta llegar a la normalidad".



A su juicio, "legislar que los alquileres de los locales a los que se les impide abrir sean condonados por ley o conceder excepciones fiscales, como la supresión del IGIC durante un determinado tiempo para que estas empresas puedan recuperarse más rápidamente cuando vuelvan a abrir, son algunas de las opciones que se podrían llevar a cabo" para proteger a este sector.



Este pronunciamiento lo suscriben los responsables de 51 locales, tales como Achaman DiscoPub, Andana Beach Club, Area Discoteca, Aqua Ocean Club, Bambu Lounge, Barbas Bar, Berlin 89, Bravia, Brandy´s Disco, Buho Club, Captain 13, Chester Las Palmas, Chester Meloneras, Cine+Copa, Cooper, DN7 Disco, El Altar, El Caserio, El Rincon de Tintin, El Tendedero de Catalina, Gatsby, Heineken Varedero y Hoock.



A ellos se suman Isabella Lounge, Kohana, La Azotea de Benito, La Bella Epoca, La Herradura, Lanzarote Palace, La Santa, Laventura, Lone Star, El Malecón de la Habana, Manhattan Studio, Mojito San Júan, Mojito Sur, Moma Club, Mr Vaho Club, NY Taxi Rockbar, Paper Club, PlanB La Laguna, Sarao Lounge, Sotavento Club, Tao Club, Terraza Isla de Mar, Terraza Kopa, Terraza Pasarela, The Garden, The One, University On Tour y Urban Nightclub.

Apoya a Canarias Ahora Necesitamos tu apoyo para poder seguir informándote. La crisis del coronavirus ha supuesto un duro golpe para todos los medios de comunicación, incluido este. Pretendemos evitar cualquier tipo de recorte que suponga una merma en la calidad de la información que nos demandas. Pero para eso, necesitamos tu respaldo. Apoya a Canarias Ahora Síguenos en Telegram para no perderte las últimas novedades de la crisis del coronavirus Suscríbete a nuestro boletín para estar al día de lo que pasa