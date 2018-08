Portugal prorroga hasta octubre el contrato de Binter en Madeira después de las cancelaciones de la aerolínea

El Gobierno de Portugal y la aerolínea Binter han llegado a un acuerdo para prorrogar hasta el mes de octubre el contrato por el que la empresa canaria realiza la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre las islas de Madeira y Porto Santo en el vecino archipiélago, tal como recoge la prensa madeirense.

Este acuerdo llega después del gran número de cancelaciones realizadas por Binter durante la semana pasada y principios de estas, cerca de 20 en la ruta que realiza desde el pasado mes de junio tras salir como empresa adjudicataria del servicio en abril.

Según señalaba la empresa, y reiteró este mismo jueves a Canarias Ahora, detrás de las cancelaciones no había más motivo que condiciones climatológicas que impedían operar con seguridad entre el A eropuerto Internacional de Madeira Cristiano Ronaldo y el Aeropuerto de Porto Santo. Sin embargo, este mal tiempo solo afectó a la aerolínea Binter, que además no canceló las operaciones diarias entre Madeira y Canarias, que sí fueron operadas con normalidad y con el mismo avión previsto para la ruta OSP.

Desde que se destapó la crisis de las cancelaciones tanto el gobierno autonómico como el de la isla de Porto Santo destacaron que el problema no radicaba en las malas condiciones climatológicas, sino que lo que ha sucedido fue una falta de "diligencia" de Binter porque su contrato concluyó el 8 de agosto y, por tanto, no volaba puesto que no tenía garantizado el servicio. Aunque Lisboa lo negaba, finalmente se ha conocido esta semana la prórroga del contrato hasta el próximo 3 de octubre.

El motivo por el que el contrato del concurso fuera solo hasta agosto se debió a que la anterior concesionaria, Aerovip, impugnó la decisión del Gobierno portugués, por lo que el contrato quedó suspendido, señala el Jornal da Madeira. Por tanto, ahora la República ha optado por una nueva prórroga de otros dos meses.

Una vez llegue el 3 de octubre, según el periódico portugués, no está seguro que el contrato quede renovado porque el Tribunal de Cuentas deberá pronunciarse a favor o en contra de la queja presentada por Aerovip. Así, será la corte quien valide el acuerdo entre Binter y Portugal o el que decida que se tiene que buscar otra solución, no descartándose que esta pase porque la empresa canaria deje de prestar el servicio.