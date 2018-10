Portugal vuelve a prorrogar dos meses más el contrato de Binter en Madeira

El Gobierno de Portugal ha prorrogado por otros 60 días el contrato por el que la empresa canaria realiza la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre las islas de Madeira y Porto Santo en el vecino archipiélago, tal como recoge el periódico madeirense Diário de Notícias.

Este convenio llega después de que el pasado agosto el Ejecutivo y la aerolínea canaria alcanzaran también un acuerdo para ampliar hasta el pasado 4 de octubre la concesión. El contrato se ratificó después de que durante el verano, en la primera semana de agosto, Binter cancelara hasta 16 vuelos entre las dos islas del archipiélago.

La aerolínea alegaba las malas condiciones climatológicas para justificar las anulaciones, pero tanto el gobierno autonómico como el de la isla de Porto Santo destacaron que el problema no radicaba en las malas condiciones climatológicas, sino que lo que ha sucedido fue una falta de "diligencia" de Binter porque su contrato concluía el 8 de agosto y, por tanto, no volaba puesto que no tenía garantizado el servicio .

En esta línea, el Diário de Notícias sostiene que, además de las cuestiones climáticas, muchas de las cancelaciones tuvieron entre sus causas cuestiones de formalización contractual y de pagos.

Binter cubre desde junio pasado la ruta entre las dos islas, después de que en abril ganara el concurso público internacional convocado por el Gobierno de Portugal para cubrir el transporte aéreo interinsular a través de una conexión aérea declarada de Obligación de Servicio Público (OSP) para los próximos tres años.

Sin embargo, el contrato solo era inicialmente hasta agosto porque la anterior concesionaria del servicio, Aerovip, impugnó la decisión del Gobierno portugués, por lo que el contrato quedó suspendido . Ante este problema, la República portuguesa ha optado por realizar ajustes directos con Binter, de ahí las dos últimas prórrogas con la compañía canaria.