Canarias peca de lo mismo: crea 26.100 empleos en 2023 pero la fuerte incorporación de activos le concede más paro

Canarias vuelve a las andadas; regresa a su bucle en lo que es desempleo u otra vez peca de lo mismo, un comportamiento del mercado laboral que para muchos analistas ya se debe considerar estructural, o casi.

Las buenas noticias sobre la marcha del paro en las islas se han acabado, por ahora, pese a que la economía isleña sigue creciendo en términos de PIB y a la vez creando muchos nuevos puestos de trabajos, el llamado empleo neto. Esos dos aspectos siguen funcionando, y menos mal.

Pero, ¡ojo!, ahora también reaparece un antiguo mal: esta vez el poder atrayente, que no es solo de visitantes, del bum turístico de 2023 (más de 20.000 millones de gasto turístico total y algo más de 16 millones de visitantes globales, récord histórico), con la afluencia de mucho aspirante a empleo llegado de fuera de las islas (más los residentes en Canarias que se han activado, sobre todo en el cuarto trimestre del año), ha tenido su efecto llamada o ha funcionado como imán de amplio espectro para muchos en busca de empleo en el archipiélago, lo que ha otorgado una cifra espectacular en el crecimiento de los activos, personas con ganas y edad para trabajar, de 53.400 aspirantes. Esta es la clave de lo que ha pasado con el balance de 2023.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2023, servidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias da un paso atrás en la variable desempleo (pasa de los 179.200 parados del tercer trimestre de 2023 a los 196.400 actuales, de finales de ese mismo año).

Atendiendo a estos registros y acudiendo al análisis año (todo 2023); o sea, a las comparativas entre diciembre del año pasado y el mismo mes de 2022, cuando se dio la mejor tasa de paro en las islas desde 2008 (14,57%, por el 16,19% actual, la tercera peor dentro de las comunidades autónomas), el archipiélago ha retrocedido por la combinación de los siguientes factores: el número de activos ha aumentado en el año de referencia en 53.400 personas y la creación de empleo neto se ha quedado en 26.100 (los que hay de más afiliados a la Seguridad Social), que no es un mal dato (de hecho, permite un umbral histórico en número total de ocupados en Canarias: 1.016.900, por los 997.800 del tercer trimestre anterior), pero sí está lejos de los mejores, en torno a los 40.000 por año.

La resta de esos dos componentes (27.400, o sea, los parados de más en el año, con un crecimiento del 16,21% en 12 meses), el alza de los activos y la mejora en el terreno de los ocupados (en cuyo comportamiento Canarias abandona el grupo de los mejores), conduce al paro con que se despidió el año 2023: las 196.400 personas que Canarias hoy, en lectura de EPA, tiene sin empleo.

No se puede considerar un buen registro para Canarias, y la culpa, como así lo sabe el Gobierno autonómico, está en lo que pasa con el comportamiento de los activos: se genera empleo en las islas, algo menos este año, cierto (en términos relativos ya Canarias no es la mejor comunidad de España), pero toda esa demanda de nuevos trabajadores no basta para absorber la fortísima alza en el colectivo de aspirantes a nómina. No hay cama pa’ tanta gente.

Los otros datos que ofrece la encuesta

El paro subió en 17.200 personas en Canarias durante el cuarto trimestre, hasta alcanzar los 196.400 desempleados, el 9,6% más que en el trimestre anterior, con lo que la tasa de paro en el archipiélago ya es del 16,19%. En la comparativa anual, el paro empeoró en 27.400 personas, el 16,21% más que el mismo periodo del año anterior, el cuarto trimestre de 2022, cuando se dio la mejor tasa de paro desde 2008 (14,57%).

Esa cifra de parados, según recoge la agencia Europa Press, es la más alta en un cuarto trimestre desde 2021. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Canarias (12 veces), mientras que ha bajado en 10 ocasiones. Este repunte del último trimestre del año (2023) es la mayor subida desde 2008.

Respecto a la creación de puestos de trabajo, en Canarias se crearon 19.100 en el cuarto trimestre en relación con el mismo periodo anterior, lo que lleva el total de ocupados a 1.016.900 personas, la cifra más alta de ocupación en el último trimestre del año desde que hay registros.

Respecto al número de activos, al cierre del cuarto trimestre se colocan en 1.213.200 personas, tras aumentar en los últimos tres meses en 36.200 personas (+3,08%), esto es, respecto al trimestre julio-septiembre de 2023. En el último año el paro ha aumentado en 27.400 personas (+16,21%) en Canarias, y se han creado 26.100 empleos (+2,63%), mientras que el volumen de activos se ha elevado en 53.400 personas (+4,6%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino subió en 9.000 mujeres (+9,32%), frente a un avance del paro masculino de 8.100 parados (+9,81%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 105.600 y la tasa de paro femenino en el 18,29%. En cambio, hay 90.700 hombres que estaban en paro al cierre del cuarto trimestre, con una tasa de paro masculina del 14,27%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias aumentó en 1.400 personas los tres últimos meses del año, hasta situar la tasa de paro juvenil en un 34,51%.

Por comunidades autónomas, Baleares (+33.600), Comunitat Valenciana (+22.900) y Cataluña (+20.900) fueron los territorios en los que más creció el número de desempleados en el cuarto trimestre respecto al dato de la misma etapa precedente, mientras que en Andalucía, Madrid y País Vasco fue donde menos, con retrocesos de 50.800, 25.800 y 21.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+67.600), País Vasco (+22.200) y Canarias (+19.100) fueron las comunidades que más lo crearon en el cuarto trimestre respecto al tercero del mismo año, frente a Baleares, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, en el lado contrario (destruyeron), con 94.400, 20.600 y 10.900, respectivamente.