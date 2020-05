El coronavirus deja un paisaje desolador en la economía canaria con el 42% de la población activa en paro o en un ERTE

Casi uno de cada tres ciudadanos residentes en Canarias en edad legal de trabajar está en estos momentos en paro o afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), en concreto 486.518 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.



En relación a la población activa, que en el primer trimestre de 2020 asciende a 1.145.500, según la EPA, las personas desempleadas o afectadas por un ERTE en Canarias suponen el 42,5%.



Las cifras oficiales indican que Canarias tenía al término de abril 254.981 personas inscritas en las listas del paro, 10.907 afectadas por ERTEs convencionales y 220.630 trabajadores incluidos en ERTEs por causas de fuerza mayor, que en su mayoría están ligados a la declaración del estado de alarma por la COVID-19.



Las estadísticas demográficas indican que Canarias comenzó el año con 1.916.400 habitantes mayores de 16 años, la edad a partir de la cual una persona puede comenzar a trabajar en España.



Si a esa cifra se le resta la de mayores de 65 años (la edad que se toma como referencia general para la jubilación), la población en edad de trabajar en las islas es de 1.575.721 personas. De ellos, el 30,9% está en paro o afectado por un expediente temporal.



Y el porcentaje se eleva al 42,5 si solo se tiene en cuenta a los activos, es decir, a aquellos ciudadanos que tienen un empleo o que lo están buscando de forma activa, que al término de marzo eran 1,14 millones de personas en las islas, de acuerdo con la EPA.



Las cifras de la Seguridad Social de abril también muestran el impacto de esta crisis sanitaria en términos de destrucción de empleo. La estadística oficial refleja una bajada media de 38.831 cotizantes en abril, que en realidad se arrastraba ya desde marzo, cuando la media de afiliados no mostraba en toda su dureza la situación que se había producido desde el lunes 16 de marzo.



Entonces, la bajada media de afiliados del mes se calculaba en 19.964 cotizantes menos. Sin embargo, si se comparaba el registro de afiliados de final de febrero con el de final de marzo, se observaba una diferencia de 51.051 cotizantes menos.



Si ahora se hace esa misma operación, el resultado revela que la economía canaria ha destruido en dos meses 58.795 empleos (818.141 menos 759.346): 51.051 en marzo y 7.744 en abril.



En ese dato no se incluyen los ERTE, sino despidos y no renovaciones de contrato, lo que revela hasta qué punto han amortiguado los expedientes temporales por fuerza mayor el impacto en el empleo del parón de la economía por el coronavirus.



De hecho, los trabajadores incluidos en ERTEs por fuerza mayor (220.630) se aproximan ya a los parados registrados (254.981), a pesar de que el número de estos últimos ha crecido de forma importante en el último mes, con 27.347 desempleados más.