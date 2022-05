CIFP Las Indias: “En Canarias, las aulas de emprendimiento son esenciales para futuros emprendedores ”

El Centro Integrado de Formación Profesional Las Indias se encuentra en la región de Santa Cruz de Tenerife. Desde Impulsa Startups hablamos con el jefe del Aula de Emprendimiento. En este centro les enseñan a no cometer errores básicos y a entender los aspectos clave para el éxito o fracaso de una empresa en el momento que se deciden a iniciar su propio proyecto.

Pregunta: ¿Qué objetivo se quiere lograr con el Aula de Emprendimiento en el centro?

Respuesta: Los objetivos son: fomentar la iniciativa emprendedora y en la práctica el objetivo fundamental es que el alumnado adquiera los fundamentos básicos de lo que es una empresa. También queremos enseñarles cómo funciona la gestión empresarial y los riesgos que conlleva iniciarse a emprender.

P: ¿Cuál es la media de alumnos por clase?

R: La media son entre diez y catorce alumnos por clase.

P: De entre estos alumnos, ¿cómo es su actitud en el aula?

R: Ellos en pocos meses tienen que hacer sus prácticas en la FCT (Formación de Centros de Trabajo) y su principal interés es terminar el ciclo y que les contraten en las prácticas.

P: Para entrar en el aula de emprendimiento, ¿tienen que pasar un examen?

R: No. El Aula de Emprendimiento lo utilizan los alumnos de segundo curso dentro del módulo Empresa Iniciativa Emprendedora. Tienen que cursar esa asignatura y fundamentalmente consiste en elaborar un proyecto de empresa y desarrollarlo. Es una asignatura obligatoria.

P: ¿Qué enseñanzas se imparten en vuestro centro?

R: Aquí se encuentra a las familias profesionales de Imagen Personal; Textil, Confección y Piel; ciclos de Estética y Belleza; Estética Integral y Bienestar; Confección y Moda; Patronaje y Confección; Asesoría de Imagen etc….

P: Esas enseñanzas, ¿cómo se encaminan hacia el emprendimiento?

R: A través del módulo Empresa Iniciativa Emprendedora y en el Aula de Emprendimiento. Son los principales puntos dónde se canalizan todo lo que tiene que ver con el emprendimiento.

P: ¿Qué proyecto habéis realizado anteriormente en el Aula de Emprendimiento?

R: El Aula lleva funcionando dos años en nuestro centro y se realizan talleres vinculados al emprendimiento, cursos, conferencias y también presentan proyectos a concursos.

P: ¿Tenéis actividades previstas próximamente?

R: En el tercer trimestre, cuando los alumnos ya están haciendo la formación en los centros de trabajo, nosotros hacemos acciones de sensibilización dedicadas a alumnado de primero. Estas acciones están destinadas a que el alumnado cuando llegué a segundo ya tenga un mayor interés y conocimiento sobre lo que le espera.

P: ¿Ves la posibilidad de creación de Startups para los alumnos?

R: En términos generales no. No forma parte de su interés en este momento y por eso no veo esa posibilidad. Podría salir alguna esporádicamente en toda la FP en Canarias pero es difícil encontrarse esta situación ya que el alumno todavía se está formando.

P: ¿Cómo guiais a los estudiantes en el proceso de creación del proyecto de emprendimiento?

R: Se genera una idea de negocio y ellos la trabajan con sus posibilidades, con los pros y los contras. Les damos la oportunidad de rectificar por si tienen que buscar un nuevo proyecto o una nueva idea. Durante los meses que están cursando el módulo, ellos van desarrollando el proyecto sobre cómo llevarían a la práctica esa idea.

P: De los proyectos de empresa realizados por el alumnado, ¿ha habido alguna que le haya sorprendido?

R: En los años que llevo dando clase algunos sí han sido buenos proyectos pero en general no se llevan a la práctica. No tienen economía suficiente para llevar a cabo el proyecto ni la capacidad de riesgo.

P: ¿Crees que la FP dual ayudará al emprendimiento y la creación de Startups entre los alumnos?

R: En principio no lo sé, pero a crear nuevas empresas no. Lo que les ayuda es a que conozcan mejor el tejido empresarial en el que van a trabajar y ponerles en contexto de las empresas en las que pueden llegar a trabajar. Yo pienso que aumentaría su empleabilidad pero no aumentaría la iniciativa emprendedora.

P: ¿Crees que de las herramientas que os facilitan para el aula os falta alguna?

R: Nosotros siempre tenemos déficit de medios materiales: ordenadores de última generación, impresoras y aplicación informática es lo que más echamos en falta.

P: ¿Crees que hacen falta más aulas de este tipo para promover el emprendimiento entre los jóvenes?

R: Ahora se están implementando bastantes y se está haciendo bien. Yo creo que en los próximos años, la mayoría de los centros de Formación Profesional dispondrán de un aula de emprendimiento.