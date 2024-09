El nuevo Cercanías vasco estrenará en 2025 una línea en Vitoria que llegará a Miranda de Ebro y Alsasua

La nueva consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, de la parte socialista del Gobierno de Imanol Pradales, ha ofrecido algunos detalles del nuevo servicio vasco de Cercanías ferroviarias. Los Ejecutivos central y vasco acordaron en la primera parte de 2024 la transferencia, aunque al menos hasta 2028 el servicio lo seguirá prestando Renfe, si buen ahora bajo mando autonómico, como ocurre en Catalunya. La subrogación se cerrará en breve. El traspaso incluye las tres líneas actuales del área metropolitana de Bilbao, el núcleo de Donostia y el servicio de vía estrecha de Balmaseda (la extinta Feve). Pero la gran novedad será la puesta en marcha de la primera línea de Cercanías de la capital desde el cierre hace medio siglo del histórico Vasco Navarro. Podría estar lista “en los primeros meses” de 2025. El nuevo Cercanías vasco llegará también a Miranda de Ebro, en Burgos, y a Alsasua, en Navarra, fruto de acuerdos con ambas comunidades autónomas.

García Chueca ha recordado que el acuerdo con el Estado “habilitaba” a Euskadi a crear nuevas líneas. También habrá otra desde el Valle de Carranza hasta Bilbao, pero la más relevante es la nueva línea de Vitoria, que nunca ha tenido servicio de proximidad ni de Euskotren ni de Renfe. Finalmente, la línea entrará al oeste en Castilla y León para que finalice en Miranda de Ebro, un relevante nudo ferroviario y con mucha relación histórica con Vitoria. Y al este terminará en Navarra, en Alsasua, y no en la localidad alavesa de Araia. “Nos hemos puesto en contacto con los responsables de los territorios vecinos para hacer extensivo el servicio hasta las localidades de las dos comunidades autónomas limítrofes”, ha explicado la consejera, a la que este lunes le ha correspondido su turno en la ronda de todo el Gobierno en el Parlamento para presentar las líneas maestras de la legislatura.

La consejera ha ofrecido las primeras concreciones de la nueva línea. Su coste, por ejemplo, será de 4 millones de euros. Los plazos de puesta en marcha no son muy concretos, pero García Chueca ha comprometido hacerlo ya en la primera parte de 2025. El nuevo Cercanías reforzará los servicios actuales de Media Distancia de Renfe. Habrá trenes diarios y de fin de semana por la mañana, al mediodía y a última hora. “La intención es que la demanda se active con la puesta en marcha de más frecuencias y se vaya incrementando de forma paulatina. La iniciativa, como decía, nos va a permitir dar un mayor y mejor servicio por ferrocarril a los pueblos alaveses del eje este-oeste del territorio entre sí y con la capital”, ha incidido. El plan inicial es crear “dos servicios” desde Miranda de Ebro hasta Alsasua y uno con el trazado inverso. Habrá cuatro trenes más de Vitoria a Navarra y otros tantos hacia la localidad castellanoleonesa. En domingo serán tres los refuerzos. Eso sí, García Chueca ha remarcado que la infraestructura como tal es de Adif, por lo que no se pueden crear nuevas rutas o paradas.

En el caso de Carranza, con 1,7 millones de presupuesto, la idea es crear una “lanzadera” hasta Aranguren con cinco servicios diarios de ida y cinco de vuelta entre semana (dos en festivos) para reforzar el Media Distancia y complementar la histórica línea de Feve también en la comarca. No obstante, este servicio está “condicionado” a que el Estado “finalice” la electrificación de esa línea. El calendario lleva a los “primeros meses” de 2025 al menos. En cuanto a las líneas de Cercanías ya existentes, García Chueca se ha mostrado “consciente” de las “dificultades” y problemas en el nudo de Donostia. Las atribuye a las “obras” en la red. No ha concretado el anunciado plan de 400 millones en inversiones en infraestructuras y material rodante incorporado a la transferencia y lo ha pospuesto para futuras comparecencias.

Ha explicado también que el “intercambiador” de Loiola en Donostia permitirá unir las redes de Renfe y las de Euskotren, ahora bajo el mismo mando autonómico, y se aspira también a una mejor integración del servicio en la gran estación de Adif en Irún. Euskotren también aspira a 'metrizar' definitivamente sus servicios en Donostia y estirar el 'topo' hasta Baiona, mucho más allá de la frontera francesa que la parada actual de Hendaya. García Chueca ha prometido también más frecuencias en todos los servicios. En el caso de Bizkaia, ha dejado en posibilidad de “estudio” la conexión ferroviaria entre Bilbao y el aeropuerto de Loiu. En el gran Bilbao se ha insistido en anuncios ya conocidos de las líneas 4 y 5 del metro, importantes para la conexión hacia Durango y con el hospital de Usansolo. Sí ha anunciado la integración definitiva de los ferrocarriles vascos en los sistemas de seguridad europeos ERTMS y la creación de una nueva Agencia Vasca de Seguridad Ferroviaria. En cuanto a los tranvías, García Chueca ha citado la ampliación del de Vitoria a Zabalgana y las nuevas cocheras en Betoño, pero sin detenerse en el compromiso adquirido en el programa de Gobierno de construir también una línea al Buesa Arena y a la Universidad privada Euneiz. En Vitoria se descarta un servicio nocturno general pero sí se accede a reforzarlo en festividades concretas a demanda el Ayuntamiento.

Sin claridad sobre la conexión con Navarra

García Chueca ha pasado de puntillas por la polémica en torno a la conexión en alta velocidad a Navarra. En su intervención inicial, se ha quedado en un “queremos avanzar” o en que toca “definir el diseño”, sin posicionarse entre las dos alternativas sobre la mesa, la de Ezkio/Itsaso (en Gipuzkoa, donde ya hay una estación hecha) y la de Vitoria. Ha señalado, en genérico, que los proyectos ferroviarios exceden a las legislaturas y no ha dado plazos posibles para la llegada de los primeros trenes AVE. En la réplica, tras preguntas de la oposición, se ha quedado en que hay que “acelerar” los trámites pendientes, pero de nuevo sin mojarse. “Hay que dejar trabajar al personal técnico que está elaborando un informe que permitirá tomar la decisión”, ha señalado.

Sí ha concretado que “en breve” el Estado cederá al Gobierno vasco la construcción del nudo de acceso a Vitoria por Arkaute después de llevar años paralizada la futura línea al norte de la ciudad, en Durana. “Antes de que finalice la legislatura”, es decir, en 2028, estará “adjudicada” también la obra de acceso a Bilbao. Requiere un túnel de 6,2 kilómetros y el soterramiento de la actual playa de vías en Indalecio Prieto-Abando. Sin embargo, ya está decidido que el servicio se active incluso sin este tramo finalizado, con una parada provisional en Basauri y una conexión de Cercanías hasta Bilbao. El PSE-EE, eso sí, ha confiado en la “sensibilidad” del nuevo presidente de Adif, Pedro Marco, que fue 'número dos' de Transportes hasta la pasada semana.

Billetes gratuitos y descuentos por uso

La consejera se ha detenido también en la política tarifaria. En 2022 se implantó un descuento del 50% en los servicios municipales, forales y autonómicos. No sin discusiones políticas y con algunas incidencias, sobre todo en Bizkaia, se han ido prorrogando hasta ahora. El futuro pasa por un modelo similar al de Gipuzkoa, con descuentos variables en función del uso y de la posición socioeconómica de los viajeros, hasta llegar a la gratuidad. La “aspiración” es un “sistema tarifario unitario” y “que favorezca especialmente a determinados colectivos” tales como los jóvenes (hasta 26 años), desempleados, discapacitados o familias numerosas. Es exactamente lo mismo que defendía su predecesor, Iñaki Arriola, aunque a García Chueca le corresponderá implementarlo en esta legislatura. Eso sí, entiende que es algo “complejo” y que requiere acuerdos con ayuntamientos y diputaciones. “Se trata de un proceso largo y costoso”, ha admitido. Hasta entonces, “se continuará con una política de descuentos”, aunque no ha concretado si de la misma intensidad que hasta ahora a partir del 1 de enero de 2025, cuando expiran las ayudas actuales, cofinanciadas por el Gobierno central. Si España mantiene la aportación económica tal, no habrá cambios. Si no... ya se estudiarán todas las opciones. Ahora bien, está ya decidido que en 2025 los menores de 12 años viajen gratis “de forma permanente” en todas las redes. Lo tendrá que confirmar la Autoridad del Transporte en su próxima reunión.

García Chueca ha confiado también en que en 2025 sean ya “totalmente interoperables” las tarjetas de Álava (Bat), Gipuzkoa (Mugi) y Bizkaia (Barik). ¿Qué pasos están pendientes? Queda la implantación de Mugi en Bizkaibus y Bilbobus y de la Bat y la Barik en Lurraldebus. Euskotren, el metro de Bilbao, Tuvisa, ÁlavaBus y DBus ya están totalmente interconectados, según ha recordado. Desde la oposición, EH Bildu ha destacado la relevancia de las políticas de movilidad en un contexto de emergencia climática y ha demandado la puesta en marcha urgente de servicios concretos, como un tranvía nocturno en Vitoria, la cuarta línea del metro de Bilbao o las Cercanías de Álava. El PP ha criticado que Euskadi siga fuera de la red española de alta velocidad y ha emplazado a no seguir con limitaciones al coche, aunque García Chueca ya ha adelantado que quiere extender las zonas de bajas emisiones a las ciudades de menos de 50.000 habitantes. Sumar ha mostrado su preocupación por la calidad del servicio actual de Cercanías.