El Gobierno de Sánchez transfiere a Euskadi la gestión de Cercanías, con 92 millones anuales y 400 en inversiones

Apenas 24 horas después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, convocara las elecciones vascas para el 21 de abril, los Gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo para la transferencia a Euskadi de la gestión de las líneas de Cercanías de Renfe. El acuerdo implica el traspaso de las cuatro líneas de Bilbao y de la de Donostia, al igual que la posibilidad de crear una nueva en Álava entre Araia y Ribera Baja pasando por la capital, por Vitoria, que nunca ha tenido un servicio de esta naturaleza. Se ha calculado el traspaso en 92,7 millones que se descontarán del Cupo que la comunidad autónoma abona al Estado anualmente, pero se le añade la promesa de un plan de inversiones de 400 millones de euros para mejorar infraestructuras, estaciones y convoyes. Hasta finales de 2027, al menos, el operador seguirá siendo Renfe pero, como en ocurre en Catalunya, dependerá de la autoridad autonómica en materia de horarios, frecuencias o tarifas.

El Gobierno vasco, a través del operador Euskotren, ya gestiona desde hace décadas de servicios de Cercanías de vía estrecha en Bizkaia y en Gipuzkoa. Ahora se cede la gestión de los nudos de Cercanías de Renfe de las áreas metropolitanas de Bilbao (tres líneas; 42.000 viajeros diarios) y Donostia (otra más; 26.000 usuarios al día). También existe la línea de vía estrecha de la antigua Feve (Bilbao-Balmaseda), que no se incluyó en la primera transferencia por ser una línea que supera los límites de la comunidad autónoma.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, del PNV, ha explicado los detalles del acuerdo pasada las 19.15 horas en una rueda de prensa en la sede semivacía del Gobierno vasco a la que únicamente han asistido dos medios de comunicación. La competencia, en todo caso, recae en un área que gestiona el PSE-EE en el Gobierno de coalición, la de Transportes. Ha explicado que el acuerdo habría podido cerrarse mucho antes, pero que han preferido esperar para obtener un mejor acuerdo, más dotado económicamente y con posibilidad de mejorar un servicio que acumulaba muchas críticas de los usuarios en los últimos años.

Se traspasan las líneas Bilbao-Barakaldo-Santurtzi, la Bilbao-Barakaldo-Muskiz, la Bilbao-Llodio-Orduña y también la Bilbao-Balmaseda, así como la Irún-Donostia-Tolosa-Brinkola. Se transfieren los servicios y no las infraestructuras, por donde circulan trenes de ámbito superior al autonómico y competencia estatal. Sí está comprometido que cuando finalice la puesta en servicio de la denominada variante sur ferroviaria de Bilbao la “entrega y explotación” del servicio y las infraestructuras de líneas de acceso al puerto de Bilbao, Bilbao-Santurtzi, Desertu Barakaldo-Muskiz y Bilbao Mercancías-Santurtzi.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado igualmente un acuerdo para la transferencia de la homologación de titulaciones extranjeras. Es la única comunidad autónoma que asumirá esa posibilidad, según la consejera Garamendi, y ha destacado su relevancia en un contexto de carencia de profesionales en sectores como la medicina, pero también en arquitectura o abogacía. Esos títulos homologados en Euskadi tendrán la misma validez que los homologados en Madrid en “todo el territorio nacional (estatal)”. Este acuerdo no tiene un especial impacto económico más allá de las tasas.

No hay aún cerrado el pacto para la tercera materia comprometida por Pedro Sánchez para antes de que acabe la legislatura vasca, Inmigración. El lunes habrá una nueva reunión técnica para ultimarla. Se trata de la fase de acogida de los migrantes, en ningún caso las competencias sobre asilo, expulsiones o documentación, que son exclusivas del Estado. “No ha ocurrido nada en especial. Cada una tiene su dificultad y su grado de desarrollo”, ha argumentado Garamendi sobre el hecho de que no se hayan podido anunciar las tres al mismo tiempo. Una vez cerrados los acuerdos técnicos se tendrán que celebrar una cumbre política, la denominada Comisión Mixta de Transferencias. No hay fecha pero existen precedentes en que se ha reunido en período electoral.