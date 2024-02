Belarra se suma desde el primer día a la campaña en solitario de Podemos en Euskadi y anhela entrar al Gobierno

No han pasado ni 24 horas desde que Iñigo Urkullu anunciara que las elecciones vascas serán el 21 de abril y la exministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha sumado ya a la campaña para impulsar la candidatura en solitario de Miren Gorrotxategi, que competirá contra la de Sumar, IU y Berdeak Equo de Alba García Martín. La dirigente de Podemos, que ha querido pasar de puntillas por la fractura en la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSE-EE, ha querido destacar la ventana de “oportunidad” para configurar en Euskadi un Gobierno de izquierdas sin el PNV y en el que quieren participar, aunque los sondeos no pronostican una gran representación.

“Es un placer para mí estar en Gasteiz”, ha verbalizado Belarra, a la que han arropado en la visita la propia Gorrotxategi, la coordinadora del partido en Euskadi, Pilar Garrido, y otros cuadros de la formación. Tanto Belarra como la candidata han insistido en denominar a su plancha “Elkarrekin Podemos” aunque IU ya ha denunciado que la marca “Elkarrekin” es compartida entre varias formaciones y que no pueden hacerlo. Esta misma formación criticó también que Podemos no haya transferido la parte correspondiente a sus socios en las instituciones donde siguen coaligados y lo ha interpretado como un intento de condicionar las negociaciones, que nunca llegaron a buen puerto.

Belarra, que ha formulado críticas contra la investigación por corrupción al entorno del exministro del PSOE José Luis Ábalos, ha eludido expresamente cuatro preguntas sobre la división en la izquierda y esos problemas internos. “No nos van a encontrar en otro lugar”, ha manifestado a los periodistas. Sí ha repetido que Podemos tiene “la mejor candidata” -Gorrotxategi es la única que repite en relación al plantel de 2020- porque “se ha dejado las pestañas” para defender la Sanidad y la Educación públicas en la última legislatura. También ha incidido especialmente en las políticas de Vivienda. Ambas han remarcado que la normativa estatal fue impulsada por Podemos desde el Gobierno y que en Euskadi el primer municipio que ha pedido ser zona tensionada para poder acogerse a limitaciones de precios es Errenteria, en Gipuzkoa, de cuyo Ayuntamiento forma parte esta formación. Gorrotxategi ha considerado también que la vivienda no puede ser tratada como “negocio” o “mercancía”. Ha considerado que Euskadi llegó a estar “a la vanguardia” en esta materia mientras que ahora está “a la cola”.